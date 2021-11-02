為何全聯能這麼夯？「致命理由」曝光 網爆唯一對手是它
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，而上月底，全聯更是宣布將併購量販店大潤發，小吃大的消息讓各界感到震驚。近日，就有網友討論「全聯不就是一般超市，到底在夯什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 07:26:37｜2021-11-02 07:27:11
原PO在PTT貼文指出「一堆在地非連鎖的超市價格，跟全聯沒什麼差別，反正不會是某家全部都便宜，端看你想買的商品，在那個時間點是哪間超市在特價，而且現在裝潢都蠻乾淨明亮的，我完全想不出全聯如何統一全台超市的，現在地方非連鎖超市差不多都快被全聯拼下去了，到底在夯什麼啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「其他超市沒像他們一直拓點啊」、「其他超市又不拓點....」、「大家都說他貴，又說不出哪間超市比他便宜，他店面最多也是事實」、「和超商一樣的隨處可見，你自然就買了」、「因為不知道要去其他哪裡買啊，他就點多，而且和其他超市比....也沒貴到哪吧」、「全聯店很多，其他超市根本找不到」。
綜合網友意見，多數人認為，全聯之所以能夠稱霸台灣超市市場，在於「拓點迅速」，在日常生活中隨處可見的形象，帶給人一種「方便、便利」的感覺，無形之中大家為便利買東西都會到全聯，雖然不少人認為現在的價格並不親民，但也不知道還能去哪間超市買生鮮雜貨；而也有人點出唯一能比拼的大概只剩正在崛起的「家樂福便利購超市」，自從家樂福吃下頂好之後，也積極拓店，未來超市市場由誰稱霸，還得持續觀察下去。（編輯：張嘉哲）