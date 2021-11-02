好市多褲子剛買秒破洞！超強人妻解法曝光 讓價值翻倍了
好市多除了生鮮美食外，服飾也是一大熱銷商品。近日，有一名人妻到Costco購買休閒褲，回家後沒多久就發現吊牌被剪，並且褲子上有一明顯小洞，要拿回去退貨又覺得不好意思，因此靈機一動，用神解法讓網友驚嘆褲子價值翻倍了。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 09:52:41
根據原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己剛從Costco買了一件休閒褲，不料才剛買回家，老公想幫忙剪吊牌，卻誤把褲子剪破洞，拿回去退貨這種事她做不出來，只好自己用針線修補，並且附上完工照片。
照片一出，網友紛紛驚嘆「更有價值了」、「妳的人品及手藝，讓這件褲子的意義與價值無限」、「我覺得你縫上去之後很有個人特色，比剛買來還漂亮」、「好看，我以為設計款」、「自創品牌太有才了！」、「手好巧，會以為是品牌logo」。
也要不少網友笑回，「把老公退掉」、「把家裡的剪刀都收起來、或是換一個老公」、「讓我不禁懷疑，那些褲子上做一堆樹葉的，是不是也因為這樣」、「把豬隊友拿去退貨」、「推不亂退貨，老公幫忙製造創意機會」、「老公：其實這樣比較通風你相信嗎？」（編輯：鍾怡婷）