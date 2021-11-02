魷魚幣跳水大割韭菜！爆跌0元瞬間瘋傳 內行抖暗黑真相
全球影音平台Netflix在9月中旬推出的原創韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，不僅帶動周邊商品動機，就連虛擬貨幣市場也參一腳，推出「魷魚幣」（Squid），幣值從上市後一路攀升，最高漲幅達到2400%，沒想到，卻在昨天一系之間，從一顆價值2856美元暴跌至0.0008美元，幾乎歸零的瞬間，也被國外實況主直播時遇到，讓網友全傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 09:40:14
「魷魚幣」是在韓劇《魷魚遊戲》爆紅之後，以同名區塊鏈遊戲推出的加密貨幣，從10月20日開始預售，起初價格一顆4元美金，後來上線三天漲了整整700多倍，最高價格來到2856美元，沒想到1日下午5點40分卻突然雪崩式暴跌，交易價值趨近零，官方推特不但刪除，官網也掛點，讓各界懷疑事情不單純。
而在當時，國外一名專門分析加密貨幣市場的實況主「SimonZ」當時也正在開台，原本看著魷魚幣正在分析，結果下一秒魷魚幣一整條紅槓直接跌落，價值從一顆2856美元暴跌至0.0008美元，也讓他驚呼飆出髒話。
也有網友在PTT轉貼影片分享，不少人紛紛回應「操作啊操作，想玩贏加密貨幣，你們這些韭菜還早呢」、「加密貨幣果然是無底洞，一夜致負」、「真實版魷魚遊戲」、「真的要找孔劉拿名片了＝＝」、「這個幣本身就是場魷魚遊戲」、「有人賠就肯定有人賺啊，只是看是誰賺的是誰」；而也有內行網友點破真相「這種幣就叫做山寨炒作幣，特性就是爬得很快，但要跌也可以直接夷為平地，狗狗幣、柴犬幣都是，真的不要不懂亂買」。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）