LINE媽媽永遠只有「1反應」！眾一看全笑瘋：我媽也這樣
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；對此，就有一名女網友表示，每次LINE媽媽時，媽媽總用一堆「貼圖」回覆，讓她哭笑不得，貼文一出，全場笑瘋，紛紛表示「我媽也這樣」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 11:54:02
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「媽媽的貼圖到底有多少個？？？」為題發文，表示自從上了大學以後，都還是會關心家中的父母，「上大學好希望時間可以走慢一點，讓兩位老大可以老的慢一點，好讓我有多點時間陪伴他們」。
原PO說，無論是忙活動很累時、忙完活動跟媽媽討抱時、媽媽找不到Zenly（定位App）時，反正只要倆人有傳訊息，媽媽都一定會使用各種不同的貼圖回應。
這也讓原PO看了忍不住說「媽媽的貼圖都好生動」，而她也在文末貼出媽媽傳的一句話「辛苦一下，回來再帶妳吃好料」，呼籲大家「有空就多打電話回去關心一下父母，祝各位期中考加油」。
貼文一出，掀起熱議，「我媽也很多貼圖XD，超可愛」、「我媽也是，看不出來她會買那麼多貼圖」、「我媽還突然有一天傳一大堆免費貼圖的連結給我，我很慌張的問我爸，我媽的LINE是不是被盜了」；另外，也有網友歪樓，表示能與父母互加Zenly（定位App）的人超厲害，「題外話，覺得會跟爸媽互加冰棒的很厲害，超不喜歡我爸媽關注我去哪」。（編輯：郭佩蓉）