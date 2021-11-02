全聯買「打折商品」省錢划算？婆媽抖真實算法：常逛才知

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露，簡單說，就是義式鮭魚排同時有228／199元兩種價格，原味鮭魚菲力也是同時有228／199元的價格。只要有當日即期品的A款，牌架上的價格就一定會是228元，然後另一B款自然就變成199元。若是翌日換成B款即期，就會看到B款標原價228元。
雖然原PO已經頗習慣商家「先調高價格，再買一送一」的模式了，但如今「連當日即期品也有另一種『提高售價再打折』的做法」，也讓她感到相當無奈，不過，她也強調這是「僅就自己常逛的幾家全聯做的觀察」。
貼文一出，掀起熱議，「這是最新騙客人手法嗎？感覺進全聯不只考驗數學，還要細心觀察」、「原來～其實我今天也買了圖片的相同商品想說試作鮭魚鬆，便宜如果失敗比較沒那麼痛，現在知道這個真相，心好痛」、「真的，每次特價都是先把價格提高再特價，有時候特價的價格還比沒特價時貴。EX：洋蔥條平常39（這時沒什麼人買），特價時兩包平均一包42（這時有人會買），真的要常常逛全聯才會買到真的便宜的商品」。
不過，也有網友表示，「定價跟賣價本來就不相等。這不是詐騙或欺騙，也不是提高價錢再折扣（前提是原價），商品在不同通路上，簽訂的合約內容都不會一樣。我原價299的物品在A處以200賣，跟B處以250賣。取決於利潤（跟乙方簽訂的內容，如進貨量？），如果要做促銷折扣，當然是以原價來做折扣數，不然不就二次折扣？可能大家習慣賣價等於原價，所以覺得原價折扣是欺騙。但我上學有行銷學課程，這點是很清楚」。（編輯：郭佩蓉）