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國際泡麵霸主是誰？台灣僅「2款」入選　第一名是這國

▲The Ramen Rater 今年的世界即時麵排行榜，共有兩款台灣商品上榜。（圖／取自《The Ramen Rater》YT頻道）
▲The Ramen Rater 今年的世界即時麵排行榜，共有兩款台灣商品上榜。（圖／取自《The Ramen Rater》YT頻道）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 14:52:07

美國部落客Hans Lienesch許所創的「The Ramen Rater」網站聞名全球，從2011開始進行「世界即食麵排行榜」，每年都會精選世界各地泡麵產品做評鑑後，選出美味TOP10。而2021年的排行榜出來後，共有兩款台灣即食麵上榜，一起來看看是哪兩款吧！

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▲世界即時麵Top10，台灣兩款上榜。（圖／取自《The Ramen Rater》YT頻道）
▲世界即時麵Top10，台灣兩款上榜。（圖／取自《The Ramen Rater》YT頻道）
為了確保公平性，Hans Lienesch都是遵照產品說明來食用，不會額外加入其他的配料、食材，以便維持產品的原始口味，以下為2021年「世界即食麵排行榜」

10：「壽桃牌－冬陰功拉麵」- 香港

9：「老媽扮麵－擔擔麵 」- 臺灣

8：「Prima Taste－檳城白咖哩」－新加坡

7：「Red Chef－青酸辣湯麵」－馬來西亞

6：「Samyang－火辣白醬奶油雞肉辣炒年糕麵」－南韓

5：「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」－馬來西亞

4：「老饕－半筋半肉牛肉麵」－台灣

3：「MyKuali－檳城白咖哩湯麵」－馬來西亞

2：「 Chillies Brand－蝦米香乾撈麵」－新加坡

1：「Prima Taste－叻沙全麥拉麵」－新加坡

其中台灣分別上榜了第9以及第4名，Hans Lienesch表示，老媽拌麵的擔擔麵他已經愛吃很多年，乾麵與芝麻醬、醬油、辣油和大蒜搭配起來非常美味；而老饕牛肉麵他則稱讚，一包同時可以品嘗到牛肉和肌腱肉、肉湯，非常滿足，更是大讚非油炸的麵條很特別！（編輯：鍾怡婷）


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