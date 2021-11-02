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25元便當大膽買了！女一掀「抵達天堂」　爆出地址網全跪

▲網友分享自己買了一個25元的便當，結果一掀開菜色豐富到讓她嚇到。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友分享自己買了一個25元的便當，結果一掀開菜色豐富到讓她嚇到。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 15:49:50

便當因為經濟又實惠，又有多元的配菜，搭配不需要自己烹煮的特性，成為不少人正餐的首選。而近日，就有網友分享自己去買便當時，結帳卻發現一個便當只要25元，抱持緊張心情打開，沒想到卻瞬間翻轉，便當盒內塞了滿滿的菜，讓不少網友敲碗地址，引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這個便當雖然沒有所謂的主菜，就是肉啊那些的，都是菜，但是才25元真的是嚇死我耶！25元連一杯沒有奶的奶茶都買不到欸！」只見貼出的照片，整個便當塞滿配菜，仔細一算竟然高達6種，且只要佛心價格25元，令人驚艷。

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▲網友分享自己買了一個25元的便當，結果一掀開菜色豐富到讓她嚇到。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛傻眼回應「在哪邊啦！我還不買爆他」、「這是什麼神的恩典啦」、「天堂級的便當價....好扯」、「在哪邊，發文不附地址太扯」、「哪一間啊，我要用新台幣下架他」、「好想知道是哪一間」。

而也有在地的網友直接透露地點「這在台南一間自助餐店」、「台南市富農街啦，吃好幾年了」、「台南富農街那間無誤」、「這間阿嬤最狂的是，他好幾年前就被媒體報導賣25，到現在還是25，真的是佛到升天，基本上菜一格五元，白飯十元在賣，佛到爆」。（編輯：張嘉哲）

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