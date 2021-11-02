林口三井outlet太偏僻！男愣：為何不會倒 3優勢眾認了
知名購物商城「OUTLET」自從進駐台灣商圈後，就以商品店面多樣化的特點，而吸引不少台灣民眾。不過，有網友指出林口三井outlet十分偏僻，好奇詢問「林口三井outlet怎麼都不會倒的八卦？」對此，就有內行人曝光最大優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 18:36:10
原PO於PTT八卦板上發文，表示林口三井outlet於2016年1月27日開幕，至今已開業5年之久，但他就納悶詢問「怎麼都不會倒閉？明明就開在林口這偏僻的迷霧之都，卻可以撐這麼久，美食街也沒厲害的食物，鞋子的打折也沒有國外這麼敢開阿」。
問題一出，立馬引來眾人打臉，「那邊生意超好的，假日吃飯都沒有位子」、「你沒去過吧人還滿多的」、「餐廳周末超多人」、「人根本多到爆…」、「假日人超級多，你沒去過吧 = =」、「我是因為日系服飾品牌多才去三井的」。
甚至有網友指出「餐廳」、「電影院」和「逛起來舒適」皆是優勢，「電影院很便宜，會員才200，看爆」、「本體是電影院」、「三井是不買東西走走也很舒服的地方」、「三井室內規劃逛起來蠻舒服的呀」、「人口很多啊！附近就這家有電影院」、「三井假日的全部餐廳都要排隊」、「餐廳一定不會倒...人多得很」。
除此之外，也有在地人大推「華泰名品城」，直言、「蠻喜歡逛華泰的，還可以去旁邊ikea晃」、「華泰人真的爆多，一堆名店都要排隊入場」、「華泰假日人超級多....」。（編輯：陳雅雲）