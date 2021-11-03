房市／北屯兩大重劃區攀4字頭　受換屋族青睞

北屯穩坐台中市各區交易量之冠，擁有許多重劃區、供給量大是原因之一，其中，正在開發中且範圍較大的莫過於14期及水湳經貿特區，而根據實價登錄，兩地預售屋成交單價目前都穩坐4字頭以上。在地房仲分析，14期為低密度住宅區，又鄰近已發展成熟的崇德商圈及11期重劃區，生活機能及學區完整，適合重視居住環境的小家庭自住；水湳經貿園區多公共建設正在興建中，亦有規劃商業區，由於尚待時間發酵，更適合不急著入住的換屋族或長期置產的中高資產客。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-03 08:30:00
根據實價登錄，今年以來北屯區兩大重劃區14期及水湳經貿特區的預售屋，成交單價分別落在42.5至46.8萬之間，以及42.7至46.8萬之間。信義房屋北屯松竹店專案經理邱瑞卿表示，14期重劃區屬低密度住宅區，鄰近公私立知名學區，沿崇德路則會經過已發展較為成熟的11期重劃區及中國醫商圈，能夠滿足餐飲、診所、購屋等生活機能，適合重視居住環境且有子女的小家庭自住。此外，14期範圍內有台中小巨蛋即將動工，與11期交界則有10月29日正式動工的漢神洲際娛樂城，是北屯第一座百貨商場，可望增添育樂功能。
至於水湳經貿園區，邱瑞卿表示，區域內多重大公共建設，但多數正在逐一動工中，預估需要一段時間才會發酵，因此，更適合看好區段發展潛力，卻又沒有立即入住需求的換屋客、中高資產置產客。
信義房屋水湳經貿店主任楊家豪也分析，14期及水湳經貿特區內新案價格較高，一般來說2房總價大約都落在1000至1200萬，以一般小資首購族而言確實負擔較重。至於中高收入的首購族或換屋族，14期更偏向純自住，水湳經貿特區近期建案多規劃1至3房的中小坪數，且部分社區戶數超過600戶，加之區域內有商業區，應是看準未來有商辦進駐，帶動租屋需求，而中高資產換屋客或企業主，也能鎖定總價2000萬以上、正3房以上產品。