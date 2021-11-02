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1次買20張彩券！男「全選同號碼」爽中280萬　幸運號碼曝

▲美國有男子一口氣買了20張彩券，且每張皆下注相同號碼，最終幸運抱走280萬獎金。（示意圖／翻攝pixabay）
▲美國有男子一口氣買了20張彩券，且每張皆下注相同號碼，最終幸運抱走280萬獎金。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-02 19:28:00

不少人常常會購買彩券、樂透等，希望能藉此試試手氣，實現一夜致富的夢想。對此，美國就有男子一口氣買了20張彩券，且每張皆下注相同的號碼，最終讓他幸運抱走280萬獎金。

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《Republic World》報導，美國維吉尼亞州（Virginia）一名男子威廉·紐威爾（William Newell），上月23日首次利用網路一次購買20張彩券，且全都下注「5、4、1、1」這組號碼，而紐威爾也透露，自身其實長年有購買彩券的習慣。

當彩券號碼開出後，紐威爾發現官方開出的號碼竟與自己的號碼吻合，而一張彩券可獲得5000美元（約新台幣13萬9237元），因他一次購買20張，故可獲得10萬美元（約新台幣278萬元）獎金。知道自己中了大獎，紐威爾坦言「這感覺很好！」但目前未決定獎金用途。

▲美國一名男子辛苦打工一輩子，終於幸運中了百萬獎金，卻被親戚全部接收，真相超級悲慘。（示意圖／翻攝pixabay）
▲紐威爾買了20張同樣號碼的彩券，意外讓他抱走了280萬獎金。（示意圖／翻攝pixabay）
事實上，類似的事情去年也曾發生過，美國維吉尼亞州一名男子哈林頓（Raymond Harrington）先前曾一次購入25張彩券，且號碼全都相同，開獎後便意外發現中了大獎，且因每張彩券可獲得5000美元，讓他最終抱走12.5萬美元（約新台幣348萬元）獎金。（編輯：陳雅雲）

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