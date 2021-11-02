1次買20張彩券！男「全選同號碼」爽中280萬 幸運號碼曝
不少人常常會購買彩券、樂透等，希望能藉此試試手氣，實現一夜致富的夢想。對此，美國就有男子一口氣買了20張彩券，且每張皆下注相同的號碼，最終讓他幸運抱走280萬獎金。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 19:28:00
據《Republic World》報導，美國維吉尼亞州（Virginia）一名男子威廉·紐威爾（William Newell），上月23日首次利用網路一次購買20張彩券，且全都下注「5、4、1、1」這組號碼，而紐威爾也透露，自身其實長年有購買彩券的習慣。
當彩券號碼開出後，紐威爾發現官方開出的號碼竟與自己的號碼吻合，而一張彩券可獲得5000美元（約新台幣13萬9237元），因他一次購買20張，故可獲得10萬美元（約新台幣278萬元）獎金。知道自己中了大獎，紐威爾坦言「這感覺很好！」但目前未決定獎金用途。
事實上，類似的事情去年也曾發生過，美國維吉尼亞州一名男子哈林頓（Raymond Harrington）先前曾一次購入25張彩券，且號碼全都相同，開獎後便意外發現中了大獎，且因每張彩券可獲得5000美元，讓他最終抱走12.5萬美元（約新台幣348萬元）獎金。（編輯：陳雅雲）