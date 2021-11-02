火鍋料人氣霸主是誰？網曝「1魔王」翻身上榜：絕對加爆
台灣天氣逐漸轉涼，不少民眾準備和三五好友，一同相約來享用熱呼呼的火鍋暖身。對此，就有女網友好奇提問「火鍋料買什麼比較專業？」隨即引發老饕們分享火鍋料人氣王，其中「1惹人厭食材」更是大翻身，成為許多人的最愛之一。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 21:14:09｜2021-11-02 22:05:49
原PO於PTT WomenTalk版上發文，表示和室友決定在週末一同煮火鍋享用，但她透露「最近看到一些特別的東西，蝦爆花枝丸、花雞丸，想說也來買買看」，這便讓她好奇詢問「上來問問大家火鍋料還會買啥！？」
問題一曝光，其中老饕們瘋狂點名「各式餃類」，直言「手工蛋餃、燕餃跟花枝漿」、「蛋餃派的站出來！！」、「香菇燕餃」、「裡面有包起士的那個丸子和蟹肉棒，還有燕餃，有的沒的那些餃」；另外「豆皮」也被許多鄉民提及，「豆皮一定要有」、「豆皮超讚」。
但讓人意外的是，被公認是最討厭的火鍋配料「芋頭」亦有眾多網友推薦，直言「芋頭貢丸超級讚，豆皮也一定要」、「芋頭啦」、「芋頭一定要」、「芋頭芋頭芋頭啊」、「凍豆腐、炸芋頭、貢丸，其它那些精緻的火鍋料不吃」、「芋頭，南瓜加爆」。
除了上述食材，其他人也分享不同答案，「我都吃天然的魚漿跟花枝塊，還有蝦仁製成的花枝滑跟蝦滑」、「肉跟海鮮！！！無肉不歡」、「最近有買韓國的綜合魚板，想哪天煮來吃看看」。（編輯：陳雅雲）