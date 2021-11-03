結婚買「好市多金飾」！她嫁完爽退貨 網爆：一堆人這樣
知名美式賣場「好市多」因價格優惠且商品多樣，退換貨服務也相當便利，吸引不少顧客前往消費；對此，就有一名女網友好奇「好市多的金飾品質如何」，豈料貼文一出，竟有網友爆料有人「婚禮戴完金飾，結束再拿去退貨」，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 09:59:31
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示最近逛好市多的時候，發現金飾的款式和價錢都不錯，但因為自己沒有在好市多購買金飾的經驗，因此在文末發問「有人在好市多買過金飾嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「好市多有一款10公克小金塊上面寫『福』，連續2年都買一塊過年送我媽，等著今年的價錢，這種就是買了存著而已」、「買過！超過一萬可以分期入帳」、「買過，就看款式自己喜不喜歡，價格則是『當時』進貨的金價，不是『每日』的金價」、「買過好多次手鍊送長輩，還不錯」、「覺得可以直接刷卡，很方便啊」。
其中，還釣出一名網友分享，「我以前的同事嫁女兒時有在那買過，然後再拿去退，真不錯呢！」，掀起熱議，「原來這都市傳說是真的」、「借戴的概念」、「我結婚時的金飾也在Costco買的，結帳時他們有主動提及『如果要退貨要記得帶單子』，看來這樣玩的人不少」、「可以這樣操作啊」、「這種人品，本來想說點什麼，但是想想又覺得算了...」。（編輯：郭佩蓉）