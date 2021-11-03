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中國網友發「警察迷因」被捕！當局稱是侮辱　眾人心慌

▲中國網友發「警察迷因」被捕，當局稱是侮辱。（示意圖／Pexels）
▲中國網友發「警察迷因」被捕，當局稱是侮辱。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 11:00:04｜2021-11-03 11:03:46

近日中國寧夏青銅峽市一名網友，因對當局防疫措施不滿，在微信群組中發表調侃員警的相關言論，末尾附上一張「狗狗警察」貼圖，隨後便有民眾向派出所報案，民警獲報後迅速進行調查，最後將該名網友依法行政拘留9日。

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綜合陸媒報導，寧夏民警10月30日時接獲報案，報案者指出有網友在微信群組中發送侮辱人民警察的訊息，調查後確認此網友因不滿自家小區的疫情管控，便在330多人的微信大群中發表調侃言論，並傳送一張據侮辱性的「狗狗警察」貼圖，偵訊後此人證實以上行為。因構成尋釁滋事，故依《中華人民共和國治安管理處罰法》規定，青銅峽市公安局予以行政拘留九日。

▲該網友發送輕蔑言論及狗狗貼圖，被依法予以行政拘留九日。（圖／截自《極目新聞》）
▲該網友發送輕蔑言論及狗狗貼圖，被依法予以行政拘留九日。（圖／截自《極目新聞》）
聊天室截圖中能看到，該名網友因對小區的防疫措施不滿，調侃說希望能自己能當志願者，以取得自由活動的權利，語畢發送一張狗狗頭戴警帽、手拿公安證件的貼圖，隨後另一名網友立即緊張回覆「扯了。不敢發這個」。

據《極目新聞》記者採訪，青銅峽市公安局說明確有此事，因目前當地疫情狀況有些緊繃、管控措施較嚴，而員警們也從10月20日後取消假日，堅守崗位。而該居民因自身不滿，在特殊時期於多人群組中發送帶有狗狗和警徽的貼圖，明顯是對人民警察職業的侮辱。

中國網友們則回覆「實不相瞞，我有這個表情包」、「嚇得我趕緊整理整理了我的表情包庫」、「不是吧阿Sir」、「這麼多人罵特朗普，多少人要下獄」。（編輯：李惠婷） 

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