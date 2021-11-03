麥當勞餐具要收費？內行曝「關鍵」原因：其實比較好　

麥當勞的冰炫風，從推出以來一直都是超熱門品項，其特色就是將Oreo碎片，透過特殊湯匙卡進攪拌器後，與蛋捲冰淇淋混合。不料，近日卻有網友發現，冰炫風的代表性湯匙居然要加1元購買，甚至換成了木湯匙，貼文一出讓大批網友直呼第一次聽說。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 11:39:44
根據原po在《爆廢公社二館》發文表示，今天吃麥當勞，才知道冰炫風湯匙改了，要湯匙必須要花一塊錢，然後給的還是木製湯匙，冰炫風都不冰炫風了。而貼心網友則解答，收費以及木製餐具都是為了配合「減塑」，台北市部分場所響應環保，外帶一次性的餐具、包裝盒都要收費，如動物園、醫院、校園等麥當勞，部分場所的分店有推動環保政策。
不過不少網友對於餐具收費非常反彈，「不用餐具⋯難道要我表演狗喝水膩」、「沒湯匙怎麼吃冰炫風？用手挖？」、「下次連飲料杯都要錢了」、「過一陣子連裝冰的杯子也要錢」、「沒湯匙就沒有靈魂了，冰炫風都不炫了」。
但也有許多環保人士支持減少塑膠餐具，「減塑從你我開始，太好了！之前不想拿塑膠湯匙但又怕店員難做事」、「這樣比較好，少用點塑膠製品」、「前幾天看報道說台灣高山上的溪流跟湖泊都檢測出塑膠微粒了」。（編輯：鍾怡婷）