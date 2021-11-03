蛋殼區新案房價飆漲　台南這2區近5年漲最多

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據591新建案統計，全台主要都市中，除台北市因房價過高未列入統計外，其餘五都及新竹縣市蛋殼區近5年的大樓新案成交價若按區域分布，台中、台南及高雄合計有9區上榜，北台灣僅6區進榜，呈現「南熱北溫」景象。
591新建案指出，相較北台灣，中南部房價基期較低，一旦有建設挹注，帶動價格走揚，漲幅自然顯著；加上這波買氣以剛需買盤為主力，許多預算有限的購屋客眼見蛋黃、蛋白等區房價不斷堆疊，只好出走至更平價的蛋殼區，進而帶動買氣向外擴散。
591新建案分析，台南市過往在六都房市價量屬末段班，近年就業與人口雙雙成長，加上地價相對低廉，吸引建商南遷插旗；例如以往房價始終在1字頭徘徊的善化、新市，近年受益南科議題發燒，周邊居住需求強勁，不僅建商頻頻獵地推案，投資客同樣湧進卡位。
591新建案統計顯示，五都及新竹縣市蛋殼區新建案近5年漲幅前10名依序為台南市新市區、台南市善化區、新竹縣新埔鎮、桃園市八德區、台中市沙鹿區、台中市東勢區、高雄市楠梓區、台南市歸仁區、高雄市橋頭區、台中市大里區，漲幅介於49.5%至78.8%。
第11至15名依序為桃園市楊梅區、台中市清水區、桃園市龍潭區、高雄市仁武區、新北市五股區，漲幅介於30.7%至43%。（編輯：趙蔚蘭）1101103