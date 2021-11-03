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蛋殼區新案房價飆漲　台南這2區近5年漲最多

▲591新建案調查五都及新竹縣市蛋殼區近5年大樓新建案房價變化，台南市新市區以漲幅78.8%奪冠。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲591新建案調查五都及新竹縣市蛋殼區近5年大樓新建案房價變化，台南市新市區以漲幅78.8%奪冠。（示意圖／NOWnews資料照片）

中央社

2021-11-03 12:32:10

（中央社記者吳家豪台北3日電）591新建案調查五都及新竹縣市蛋殼區近5年大樓新建案房價變化，台南市新市區以漲幅78.8%奪冠；第2名為台南市善化區，漲幅70.3%；第3名新竹縣新埔鎮，漲幅66.2%。

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網路生活平台數字科技旗下591新建案今天發布新聞稿指出，近年房市買氣旺，許多購屋族因預算考量，只能選擇蛋殼區，帶動蛋殼區房價上漲。

根據591新建案統計，全台主要都市中，除台北市因房價過高未列入統計外，其餘五都及新竹縣市蛋殼區近5年的大樓新案成交價若按區域分布，台中、台南及高雄合計有9區上榜，北台灣僅6區進榜，呈現「南熱北溫」景象。

591新建案指出，相較北台灣，中南部房價基期較低，一旦有建設挹注，帶動價格走揚，漲幅自然顯著；加上這波買氣以剛需買盤為主力，許多預算有限的購屋客眼見蛋黃、蛋白等區房價不斷堆疊，只好出走至更平價的蛋殼區，進而帶動買氣向外擴散。

591新建案分析，台南市過往在六都房市價量屬末段班，近年就業與人口雙雙成長，加上地價相對低廉，吸引建商南遷插旗；例如以往房價始終在1字頭徘徊的善化、新市，近年受益南科議題發燒，周邊居住需求強勁，不僅建商頻頻獵地推案，投資客同樣湧進卡位。

591新建案統計顯示，五都及新竹縣市蛋殼區新建案近5年漲幅前10名依序為台南市新市區、台南市善化區、新竹縣新埔鎮、桃園市八德區、台中市沙鹿區、台中市東勢區、高雄市楠梓區、台南市歸仁區、高雄市橋頭區、台中市大里區，漲幅介於49.5%至78.8%。

第11至15名依序為桃園市楊梅區、台中市清水區、桃園市龍潭區、高雄市仁武區、新北市五股區，漲幅介於30.7%至43%。（編輯：趙蔚蘭）1101103

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