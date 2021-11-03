高磷食物超傷腎！醫勸「6樣」請少吃 以免引發心律不整
顧健康經常聽到的標語就是少鈉、少鹽，但根據《三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻》提醒，高磷食物也會造成腎臟負擔，若是攝取太多，會導致腎臟工作量超過負荷，進而引發血壓降低、心律不整、腎性骨變等嚴重問題，因此為了避免高血磷和腎臟疾病找上門，「6樣」食物請盡量少吃。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 17:29:39
根據高銘鴻醫師的發文表示，一般人腎臟功能健全，飲食上雖然不必有太多忌口，但肉乾、香腸、火腿、貢丸、甜不辣、蟹肉棒六樣食物，因為比較涮嘴，很容易不小心就吃太多，還是可以稍微控制攝取量、多喝水，對腎臟比較好！
而腎臟病患者因為腎臟功能不全，更要控制日常的磷攝取量，維持健康。除了上述提到的加工類製品外，以下這些高磷食品都要注意攝取。
酵母類：養樂多、 優酪乳、優格、健素糖、酵母粉
全穀類：糙米、胚芽米、全麥麵包、薏仁、乾蓮子、麥片、養生麥粉
內臟類：豬肝、豬腎、豬腦、豬腸、雞肝
硬核果類：花生、腰果、開心果、杏仁果、瓜子、黑芝麻
乾豆類：紅豆、綠豆、綠豆仁、花豆、黑豆
奶類：鮮奶、奶粉、調味奶、乳酪
其它：巧克力、可樂、碳酸飲料
乾燥海產：小魚干、柴魚（編輯：鍾怡婷）
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