鹹酥雞攤點啥便宜又飽足？老饕曝「3王者」：無人能敵！
鹽酥雞一直都是國人最愛的小吃之一，選擇豐富價格也不會太貴，常常都是大家的宵夜首選之一，但是在物價齊漲的現況裡，想要不花太多錢又能吃得飽，品項的選擇就很關鍵。一名網友就在網路上表示，認為鹽酥雞必點便宜又能飽足的有「三大王者」，PO文一出立刻引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 19:15:00
原PO在《PTT-Gossiping》版裡提到，自己認為買鹽酥雞必點的「三大王者」，分別是豆干（3塊10元）、甜不辣（3片10元）以及米血糕（1塊20元），這三項既便宜又能飽足，是撐份量的好選擇，另外想問問網友心中有哪些選擇？
PO文一出果然引起許多鹽酥雞愛好者的熱烈回應，不少人紛紛投下心中的首選：「當然是豬血糕，無敵」、「其實豆干算是裡面最有營養價值的，但也是最不容易找到好吃的」、「只要吃飽當然是豬血糕」、「甜不辣」、「鹹酥雞的推甜不辣」、「窮學生時最愛點豆干 ，光看份量就贏了」、「蒜味豆乾米血加麵才是現在夜市的王者」。
另外也有網友質疑，「甜不辣你那是哪裡的價格？南部三片都25了」、「現在哪邊買三片十元的甜不辣？」另外也有人提議「銀絲卷」、「唯一推魚板」、「你把蘿蔔糕放哪裡」、「百頁豆腐」等也是不錯的選擇。（編輯：陳珮瑜）