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逛好市多狂拿「1物」！男衝結帳卻嚇瘋　客秒懂：故意的

▲有網友到好市多採購時，故意先拿取「1類商品」，但等到結帳時卻感到崩潰。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有網友到好市多採購時，故意先拿取「1類商品」，但等到結帳時卻感到崩潰。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 19:08:17

美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠且商品多樣，吸引不少顧客前往消費。對此，就有網友指出自身到好市多採購時，故意先拿取「1類商品」，但結帳時讓他感到崩潰。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自身到好市多採購時，故意先將所需的蔬菜丟入推車內，隨後再到其他區域逛逛。他本想藉由蔬菜塞滿購物車，以此減少購買其他物品的慾望，讓荷包輕鬆一點。

但下秒他便貼出一張照片，只見畫面中推車內除了蔬菜外，還有著滿山的各類商品，就連推車下方也放滿不少戰利品，無奈坦言「結帳時還是一車放滿，下次要推一台小一點的車應該比較安全。」

▲網友分享塞買各式商品的推車。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲網友貼出塞買各式商品的推車。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一出，瞬間引來不少客人笑翻直呼，「這個冰箱容量要夠才能買這麼多」、「你拿的菜都是現在外面貴森森的」、「推一台小的車然後買到一半請人換大車XD」、「這就是好市多的行銷，故意把推車做得超級大，讓你覺得車子都是空的，等到結帳的時候看到金額又心疼」。

甚至還有過來人分享省錢招數，「都不用推車，立馬省一半！！」、「像我這種只會騎機車的，每次去都不會買太多」、「先把冰箱丟掉好了！每次都想著不要拿推車了，就不會這樣了」。（編輯：陳雅雲）

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