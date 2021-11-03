逛好市多狂拿「1物」！男衝結帳卻嚇瘋 客秒懂：故意的
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠且商品多樣，吸引不少顧客前往消費。對此，就有網友指出自身到好市多採購時，故意先拿取「1類商品」，但結帳時讓他感到崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 19:08:17
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自身到好市多採購時，故意先將所需的蔬菜丟入推車內，隨後再到其他區域逛逛。他本想藉由蔬菜塞滿購物車，以此減少購買其他物品的慾望，讓荷包輕鬆一點。
但下秒他便貼出一張照片，只見畫面中推車內除了蔬菜外，還有著滿山的各類商品，就連推車下方也放滿不少戰利品，無奈坦言「結帳時還是一車放滿，下次要推一台小一點的車應該比較安全。」
貼文一出，瞬間引來不少客人笑翻直呼，「這個冰箱容量要夠才能買這麼多」、「你拿的菜都是現在外面貴森森的」、「推一台小的車然後買到一半請人換大車XD」、「這就是好市多的行銷，故意把推車做得超級大，讓你覺得車子都是空的，等到結帳的時候看到金額又心疼」。
甚至還有過來人分享省錢招數，「都不用推車，立馬省一半！！」、「像我這種只會騎機車的，每次去都不會買太多」、「先把冰箱丟掉好了！每次都想著不要拿推車了，就不會這樣了」。（編輯：陳雅雲）