面試官稱讚1句「他聽完卻心寒」！原因眾全遇過：太中肯
不少公司在徵求人才時，除了會先透過求職者的經歷、技能等進行篩選，面試當下的應變能力及談吐也是錄取與否的關鍵之一。然而，有名網友透露面試時常被稱讚口條不錯，但他聽到當下總會十分心寒，原因也引發許多過來人留言。
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 19:36:25
原PO於Dcard上指出，截至目前為止參加過不少實習面試，最近他也因想換份工作，收到幾間公司的面試邀約，不過他坦言「面試到最後總是被面試官說口條不錯，但根據我以往的經驗，被這樣講都會被刷掉」。面對求職上的不順遂，也讓他好奇詢問「想請問各位也會有這樣的經驗嗎？不知道這是不是人資的常見用語，btw最近真是面試到心累」。
貼文一出，隨即引發眾人熱議，「可能公司會想要求新一點的人，不要老油條」、「沒事的，有時候很看緣份的」、「不用在意，一大堆面好玩的，其實職位都已經內定好了。人資只是應付一下走個流程」、「人家就客套話」、「有時候稱讚只是隨便說說的客套話啦」、「只能說太中肯了」。
但也有過來人分享類似經歷，表示「我上次應徵業務職位，被公司的社長直接誇獎說，我的頭腦轉的很快感覺很有當業務的潛能，結果隔一個禮拜一樣收到感謝信…我再也不相信任何稱讚了！」、「很正常吧！那種正常的刷掉就當累積經驗，不正常的刷掉才煩，很多面試後你才知道是假面試真內定的，偏偏又是二面三面後才知道，超級浪費時間」。（編輯：陳雅雲）