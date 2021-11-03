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阿嬤養的？瘦弱貓兩周學會開冰箱　7年後網驚：是乳牛！

▲英國一隻貓咪在7年之間從瘦弱小貓變成超大「乳牛貓」。（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲英國一隻貓咪在7年之間從瘦弱小貓變成超大「乳牛貓」。（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）

編輯中心/綜合報導

2021-11-03 22:40:15

小時候瘦不是瘦，千萬別小看吃貨的本事！國外有一名飼主養了一隻乳牛貓，圓滾滾的身材擄獲不少網友喜愛，但沒想到飼主剛領養牠的時候，牠其實相當瘦弱甚至被醫生檢驗出「營養不良」，只是飼主萬萬沒想到，兩周後家裡開始有了極大的變化！

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▲Keith剛來時還是一隻瘦弱的小貓，沒想到有家之後食欲大開，身材也整個大膨脹！（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲Keith剛來時還是一隻瘦弱的小貓，沒想到有家之後食欲大開，身材也整個大膨脹！（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
飼主Sara Matthews是一名動物收容所的志工，某天有人送來一隻營養不良而且罹患胃病的乳牛貓叫做「Keith」，Sara知道牠平時也許需要一些醫療照護，心底逐漸生起照顧牠的念頭，剛好在女兒10歲生日時就將牠帶領養回家當作生日禮物。只是Sara沒想到，聰明的Keith一知道自己有家之後，食慾大增，很快就使出牠「吃貨」的本事，兩星期後竟然學會開冰箱與櫥櫃找食物吃，逼得Sara不得不替冰箱與櫥櫃「上鎖」！

▲Keith因為太貪吃還會偷食物，逼得Sara必須將家裡的冰箱櫃子通通上鎖。（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲Keith因為太貪吃還會偷食物，逼得Sara必須將家裡的冰箱櫃子通通上鎖。（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲背面看起來就像是一顆球！（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲背面看起來就像是一顆球！（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
即便如此，Keith的食慾還是如同黑洞般地展開，只要牠一聽見開櫃子的聲音，就會立刻衝過來「湊熱鬧」找食物。不過由於Keith的腸胃問題必須吃醫生開的處方飼料，而貪吃的牠還會偷吃其他貓咪甚至到偷溜到鄰居家討食，逼得Sara只能在牠的身上掛上「請勿餵食」的牌子，只是無論家人怎麼防範，Keith還是在七年之間從5公斤「膨脹」到驚人的11公斤，儼然就是一隻貨真價實的「乳牛」！

▲Keith看起來就像是一隻乳牛。（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲Keith看起來就像是一隻乳牛。（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲Keith：減重是什麼？能吃嗎？（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲Keith：減重是什麼？能吃嗎？（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
擔心Keith繼續肥胖健康會出現問題，Sara不僅與家人嚴格控制食量繼續想辦法為牠減重，也會定期帶牠到獸醫院做健康檢查，幸好針對一些相關疾病檢測都呈現陰性，只是Sara也坦言每次帶牠量體重都很無奈：「即使做了這麼多努力，但是牠就是越來越胖。」幸好Keith雖然像顆球一樣圓滾滾，每天還是很有活力地跑來跑去追逐嬉戲。網友看了都表示：「真的養到一隻乳牛了」、「這是阿嬤養的吧？」、「好驚人的體型，抱起來一定很有感」這裡還是提醒要注意別讓毛小孩過胖，以免造成健康方面的問題，現在一起來看一段Keith跑步的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲Keith：餓了就是要吃，不然要幹嘛？（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）
▲Keith：餓了就是要吃，不然要幹嘛？（圖／IG帳號keith_the_cat_cow）

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