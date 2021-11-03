阿嬤養的？瘦弱貓兩周學會開冰箱　7年後網驚：是乳牛！

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即便如此，Keith的食慾還是如同黑洞般地展開，只要牠一聽見開櫃子的聲音，就會立刻衝過來「湊熱鬧」找食物。不過由於Keith的腸胃問題必須吃醫生開的處方飼料，而貪吃的牠還會偷吃其他貓咪甚至到偷溜到鄰居家討食，逼得Sara只能在牠的身上掛上「請勿餵食」的牌子，只是無論家人怎麼防範，Keith還是在七年之間從5公斤「膨脹」到驚人的11公斤，儼然就是一隻貨真價實的「乳牛」！
擔心Keith繼續肥胖健康會出現問題，Sara不僅與家人嚴格控制食量繼續想辦法為牠減重，也會定期帶牠到獸醫院做健康檢查，幸好針對一些相關疾病檢測都呈現陰性，只是Sara也坦言每次帶牠量體重都很無奈：「即使做了這麼多努力，但是牠就是越來越胖。」幸好Keith雖然像顆球一樣圓滾滾，每天還是很有活力地跑來跑去追逐嬉戲。網友看了都表示：「真的養到一隻乳牛了」、「這是阿嬤養的吧？」、「好驚人的體型，抱起來一定很有感」這裡還是提醒要注意別讓毛小孩過胖，以免造成健康方面的問題，現在一起來看一段Keith跑步的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@keith_the_cat_cowMission Possible I say, Go Keith 💪 #keiththecatcow #chonky #fatcat #cowcat #active #catmeme #missionimpossible
♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) - Dominik Hauser