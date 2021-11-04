下週2波冷空氣襲台！先濕冷「低溫降14度」後轉乾冷
中央氣象局指出，今（4）日受到東北風到偏東風影響，降雨偏向在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，臺灣北部地區仍有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 06:33:34｜2021-11-04 06:34:17
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天東北季風及華南中層雲系移出，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，南部晴時多雲；各地早晚偏涼，中南部白天微熱、日夜溫差大。各地區氣溫：北部20至27度，中部20至32度；南部22至32度，東部20至30度。
吳德榮表示，明天開始轉東南風，天氣回暖，北台白天高溫將升至30度左右。西半部皆為晴時多雲，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率，週六（6日）鋒面接近、下週（7）日鋒面通過，由於鋒面結構鬆散，北部、東半部偶有局部短暫雨，其他地區雲量略增，下週日晚起氣溫逐漸下降。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，入秋最強冷空氣分兩股，第1股下週一、二（8、9日）濕冷空氣南下，苗栗以北濕冷，平地最低氣溫將降至14度左右〔台北市氣象局約可降至16度，未達大陸冷氣團定義(≦14度)〕，第2股下週三（10日）起乾冷空氣再南下，各地轉晴朗無雲。
下週四、五(11、12日)清晨，冷空氣若與「夜間輻射冷卻」加成，則平地最低氣溫將可降至12度左右，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。不過，此為模式末期的模擬，有科學極限的「不確定性」，是否會成為首波「大陸冷氣團」？應持續觀察模式的調整。（編輯：孫唯容）