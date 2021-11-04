好市多「開門式浴缸」噴11萬！網見真實用途認了：太貼心
知名美式賣場好市多主打多樣化商品及優惠價格，裡頭的產品時常引起搶購風潮，近日就有一名網友在網路上表示，他在好市多看到一款「開門式」浴缸，功能令他蠻心動的，貼文一出，「開門式」設計的背後主因也跟著曝光，原來是為了長輩及行動不便的人所設計，讓不少人大讚貼心。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 08:15:02
該名網友昨（3）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多看到一款新商品，是一個「開門式 」的浴缸，還可以有按摩功能，讓他心動直呼：「安全舒適感覺。」
貼文一出，不少網友留言大讚，「好想體驗一下」、「還不錯用啊這個」、「知道他的使用對象後覺得真的很貼心」、「這洗澡洗頭很方便喔」、「真想現場體驗」、「覺得這樣不錯，而且也省水」，但也有人持相反意見，「浴室空間要夠大」、「貧窮限制了我的想像」、「我想問的是要等水放完才能出來嗎」、「浴室裡面要做暖氣，不然光等水放好就感冒了，排水也要夠好才行」。
事實上，許多人透露浴缸用「開門式」設計的主因，是為了行動不便的族群可以方便泡澡，「這是給行動不便的人士使用的長照浴缸」、「這要人進去才能放水！適合行動不便的人」、「這個好像很適合家中有行動不便的長輩」、「昨天去北投店有看到實品，如果家裡有老人家，感覺蠻安全的，畢竟浴室滑倒很危險」。（編輯：賴禹妡）