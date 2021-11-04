剛出社會就月入7萬！他曝「沉重代價」 眾苦勸：別硬撐
因為沒有工作資歷，多數人剛出社會都只能領到基本薪資。不過卻有網友表示，自己剛出社會三個月就能賺到月薪7萬，但「背後代價」曝光後，卻有不少網友搖頭苦勸「別硬撐」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 10:43:10
原PO在論壇Dcard上發文提到「我剛出社會三個月，現在一個月薪水大概有七萬，因為是兩份工作，剛好協調出時間可以配合，但是幾乎整個月都沒有休息，如果是你會堅持下去嗎？還是擇一過得比較輕鬆？」
經歷曝光後，立刻有不少過來人苦勸「之前我也是正常工作配合一份兼職，大概一個月10萬撐了2年，我覺得還是要留點時間給自己，除非逼不得已需要這些錢，人還是過快樂點，給自己點空間放鬆」、「雖然賺錢很重要，但我也需要有自己的休息時間，長期下來怕身體會搞壞」、「建議找有發展性的工作，找那種未來有機會超越七萬薪水的工作，不然你不可能這樣做20年啊！」「建議趁年輕留點時間自主學習，將來從事高薪有發展性的工作」、「如果你沒空出時間休息的話，你會空出時間生病，過來人的經驗，一次打兩份工又兼夜校的我」。
但也有另一派人認為「我會選擇趁年輕撐下去，能撐多久是多久，多存一點錢之後，再考慮放掉比較沒發展性的那個」、「可以撐一下就撐，不行了在退出擇一」、「能撐盡量撐囉，機會有時候不是要就有」、「趁年輕還能拼的時候多存點錢，再找穩定投資標的」。（編輯：潘毅）