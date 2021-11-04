彰化「爌肉飯&肉圓」哪間最銷魂？老饕激推4霸主：吃不膩
台灣美食選擇眾多，各地幾乎都有知名且必吃的經典小吃，而多數人對於「彰化美食」的印象應該就屬「爌肉飯和肉圓」了，對此，就有一名女網友好奇「彰化必吃哪家爌肉飯&肉圓」，貼文一出，老饕們則激推3王者，直呼「超級美味」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 10:53:36｜2021-11-04 10:54:36
該名女網友在PTT以「彰化必吃那家爌肉飯&肉圓？」為題發文，表示自己下禮拜要去彰化車站附近上課，會在當地停留個兩天，就想說來吃吃看當地必吃美食。
原PO說，聽說彰化必吃美食是爌肉飯和肉圓，因此她也好奇發問「大家有推薦的店家嗎？還是有其它美食是必吃的？有女生住彰化可以分享一下嗎」？
貼文一出，肉圓部分，「北門口」和「阿三」受到最多老饕推薦，「肉圓當然是北門口跟阿三！爌肉飯的話，找個有名的吃就好了！其實都很好吃」、「肉圓推北門口」、「肉圓阿三，爌肉飯阿正，我巷內的」、「肉圓阿三」、「阿三+1」、「肉圓阿三皮是炸脆的」。
至於爌肉飯，則是「阿正」和「阿章」受到最多網友推薦，「還是阿正好」、「阿正爌肉飯搭配半熟蛋吃不膩」、「推阿章爌肉飯 」、「超愛阿章爌肉飯，好久沒吃了還真想念」。
不過，也有其他網友認為，「老朱爌肉飯」、「爌肉飯早上吃泉，下午吃夜市爌肉飯！其他家真的都還好」、「爌肉飯有很多家，都能吃」、「中山路加油站旁邊那間爌肉飯 半夜也排一堆人，老朱跟魚市場也有人吃」、「林小胖、A古爌肉飯」、「八卦山下，彰化燒肉圓」、「魚市場爌肉飯+1」。（編輯：郭佩蓉）