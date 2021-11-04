小火鍋+烤肉為何突然不夯？「致命原因」曝光：太困難了
台灣的吃到飽形式多元，除了單一形式的火鍋、燒烤以外，近幾年各種buffet也逐漸興起，但你是否有印象，數十年前，百元火鍋正夯時，不少「火烤兩吃」的餐廳相繼狂開，當時各個高朋滿座，但如今卻很少看到這種「小火鍋搭烤肉」的店家，近日，就有老饕揭露沒落的原因。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 11:07:52
一名網友在臉書社團「大胃王吃到飽buffet情報站」貼文指出「我想請問一下雙北哪裡還有這種小火鍋+烤肉的火烤兩吃餐廳啊......最近有點懷念，但是好像都找不到」只見貼出的照片，小火鍋就擺在正中間，旁邊鐵盤則是可以拿來烤肉，可以說是雙重享受。
貼文一出，網友紛紛回應「真的蠻難找了，倒掉很多」、「士林那排的疫情後幾乎都倒光了」、「這種店現在很難活，論火鍋也不到精緻，論烤肉要壓低成本肉質也差，現在太多太強的專門火鍋燒烤店了」、「通常價格便宜，但肉質跟火鍋湯底都最一般的，吃一次就不會再去了」、「這只適合吃粗飽的....東西真的太普，要壓低成本，食材質量自然不高」。
另外，也有網友透露「萬華區還有喔」、「其實還是有，只是有些為提高食材質量，不走吃到飽路線」、「公館好像還有個韓式的」、「我只記得小時候火烤兩吃的鼻祖，可利亞」、「真的很懷念以前的可利亞，小時候最愛」。（編輯：張嘉哲）