電鍋煮菜中間「卡一碗」！內行抖出真實用途 網讚長知識
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。而近日，就有網友分享自己用電鍋煮菜的獨門做法，指出在煮一些蔬菜類的東西時，中間可以擺上一個碗，其用途曝光後，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 11:54:34
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「平常我都會切一些蘋果、洋蔥還有薑跟蒜頭，然後先在盤子中間擺一個碗，接著將切好的食材圍在碗的周圍，放進電鍋蒸煮之後，把旁邊的食材全部拿出來，將盤子倒扣就可以有好喝的洋蔥水囉！滿滿的精華一次就能收集，輕鬆又簡單」。
貼文一出，網友紛紛回應「長知識了！原來是這樣收集湯汁」、「一直不知道洋蔥水怎麼煮，可以增強大人小孩免疫力啊！謝謝教學」、「謝謝教學，真的實用」、「天阿，原來還有這招！」、「所以湯湯水水的多菜都可以這樣耶，謝謝分享」。
另外，也有不少內行婆媽透露「放杯子也是可以的喔！」、「我是都放杯子，洋蔥水真的好喝」、「煮蛤蜊或是蜆仔的時候也可以，精華湯汁集結一碗」、「煮完之後，除了中間碗可以集結精華，蘋果跟洋蔥可以拿去煮咖哩，很好吃！」（編輯：張嘉哲）