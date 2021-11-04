7-11內禁止這動作！店員怒「沒人遵守」 網愣：從來不知
7-11便利商店隨處可見，許多人甚至一天會光顧一次以上，是民眾經常會造訪的地點，不過，近日有一網友好奇發問，大家知不知道進到7-11不能做「這件事」，卻有大部分的顧客都愣住表示自己從來不知道。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 14:03:54
根據原PO於《爆廢公社》的發文表示，其實7-11店內未經同意，是禁止在店內拍照的。而事實上若仔細觀看，四大超商的店門口都會貼上禁止拍照、攝影的公告，但每一家業者的詳細規定略有不同，因此若是有拍照的需求，最好還是先徵得商家同意。
貼文一出，許多民眾紛紛表示，「哪裡有貼不能拍照？ 沒看過」、「真的不知道」、「不知道，但是今天知道了，我下次會注意，感謝分享」、「我不知道耶！會拍照問朋友妳要的是這個嗎？就這樣」、「不知道這規定，我常常拍小七的東西問家人要不要吃欸」。
貼文一出，更有店員苦訴，「客人誰管你啊」、「不能拍，但是很多客人才不管你咧」、「要是不寫到時候拍到過份越矩被規勸時，就會說你們又沒寫不能拍照」。並且有網友補充說明「很多商場、營業場所都不能拍照」、「其實在任何店家要拍店內商品，都要先詢問看看是否能拍照」。（編輯：鍾怡婷）