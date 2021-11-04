包養男都「胖、老、醜」？她約9人曝真實情況：完全不同
到底什麼樣的男生會包養女生呢？就有一名女網友對於會包養女生的男生都一定「又胖又老又醜」的說法感到好奇，於是在包養網站註冊帳號，並與9位男生見面吃飯，每場飯局約可得到1500-3000元，而這幾次的經驗，也讓她大開眼界，直呼「真實情況完全不同」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 14:25:34
該名女網友在社群平台《Dcard》以「我在包養網站遇到的男人」為題發文，分享自己與幾位包養男的約會經驗。她表示，這一週她總共見了9位男士，有2位長相偏中下、4位長相普通、2位年紀雖長，卻是帥大叔，不僅有品味、頭髮有整理，穿著也很好看，甚至會去醫美、健身，「比我還愛美，皮膚真的不錯」。
最後一位則讓原PO最驚艷，對方年紀僅28歲，不僅長相讓外貿協會的她大讚「非常帥氣」，且穿衣服很有品味、皮膚發光得像是水煮蛋、身上味道還很香。聊了才知道，對方在日本工作十年，最近才回台灣，「因為懶得用交友軟體又不太會講中文，所以都約不到女生，自己一個人很孤單才玩這個」。
原PO也將會包養女生的男性分為三種類型，第一「非常寂寞、渴望愛卻得不到的人」、第二「只想快速約會，解決生理需求者」和第三「懶得玩交友軟體、懶得交女友、工作太忙，卻偶爾想撫慰身心靈者」，而這些人的職業通常都是軟體工程師、醫生、金融業總裁、老闆富二代、公司高層等高薪行業。
那麼「找包養的男人都醜老肥嗎」，原PO說，確實年齡都偏大，但不代表醜，跟一般交友軟體的顏值沒有差太多；且他們大部分都蠻有禮貌，不太會做出讓人不舒服的舉動，讓她感到有些意外。
不過，她在文末也表示，她並不鼓勵大家玩包養網站，尤其是道德傳統觀念重、無法性愛分離和涉世未深，年紀太小的少女，因為還是存在一定風險，且如果純粹為了錢，也會很痛苦。（編輯：郭佩蓉）