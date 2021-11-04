孩子到書局要買「滅鼠板」！家長見實物驚呼：國小超流行
每個人都曾在孩提時代遇過某種玩具會流行一時，例如鬥片、水晶寶寶等等。就有位家長近期帶孩子到書局，小朋友突然拿了一塊「滅鼠板」想買，而實體畫面一出，就有其他家長解答「現在這個在國小超流行」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 15:01:08
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到「剛去書局買魔鬼氈，小孩拿了一個東西叫『滅鼠按按樂』，放櫃檯要我結帳，我就說『家裡又沒有老鼠，妳不要看漂亮就覺得是玩具啊』」，結果在一旁的櫃台小妹則不小心笑出聲。讓原PO不禁疑惑「各位知道這是什麼東西？」
畫面曝光後，立刻有其他家長解答「這是紓壓玩具，滅鼠的文字大概取用於像打地鼠一樣的意思」、「小學生很流行這個」、「這是紓壓玩具⋯我兒子很喜歡戳」、「現在到處都看到這個，很流行的感覺」、「說實話是蠻抒壓，那天小孩講不聽，我生氣說要修理人了，小孩扔這給我，我就默默到旁邊按，就跟氣泡紙原理很像」。
另外還有家長分享特殊玩法，「可以兩人對戰，輪流按壓，每次可按3個以內，按到最後一個的人輸，是很好的益智遊戲，10*10的還可用來教小朋友數學」、「一次一到三個，不能斷不能交叉，直到最後一個誰按誰輸」。（編輯：潘毅）