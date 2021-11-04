8+9男不甘讀私立大學！重考1年「拼上台大」 曝真實心聲
不少人在求學階段時，會給自己設定目標、努力實踐，考上夢想中的大學；不過，就有一名男網友表示自己國高中時期是名小混混，都沒在讀書，當時學測考了57級分，只能唸私立大學，但自己一直有個「台大夢」，重考一年竟然成真了，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 15:23:56
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「8+9如何成功進入台大」為題發文，表示自己國中都沒在唸書，是個8+9，不僅上課跟老師拍桌對嗆、不帶書包去上學、翹課無數次；下課結群在外抽菸打架，做了很多荒唐事。
不過，考高中時因為運氣好，讓原PO意外摸到一所公立高中，「我應屆考57級分，大概只能念私立大學，但我有一個台大夢」，雖然當時沒有考指考，就隨便上一間私立大學，但因為內心的夢想，讓他開學沒多久就休學，決定重考，「全力拼重考，為了夢想衝了」。
「重考班的生活真的不是人過的，超級逼」，原PO說，有時真的會讀到瘋掉，但短短半年，讓他從57級分直接變68級分，「我已經很高興，但離我的夢想仍有差距」，因此他便決定拼拼看指考，還好後來真的成功上台大，「接到成績時我真的感動，雖然重考一年，但果實真的很鮮美，成功登榜台大二類熱門科系 我覺得只要有心，真的可以辦的到，大家加油」。
貼文一出，掀起熱議，「如果不是反串這也太強了吧」、「好勵志欸，謝謝鼓舞」、「東大特訓班台灣版，太強了」、「哇～好有毅力」；但也有網友認為，「國中誰在讀書？都在泡網咖跟打球隊吧」、「大學隨便讀最後一年再去補個習也有前面的研究所啦」。（編輯：郭佩蓉）