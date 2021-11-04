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邊緣到好想哭！「7組號碼」槓龜2年加碼券　這組天選之人

▲加碼券為期四周的抽籤活動已經結束！現況可以說「幾家歡樂幾家愁」。（圖／鍾東穎攝 ,2021.09.16）
▲加碼券為期四周的抽籤活動已經結束！現況可以說「幾家歡樂幾家愁」。（圖／鍾東穎攝 ,2021.09.16）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 16:41:53

因應新冠疫情衝擊，除了行政院推出的五倍券以外，各部會也祭出多種加碼券，包括國旅券、藝Fun券、動滋券等等，而今（4）日，最後的客庄券抽出之後，也表示今年在振興加碼券部分抽籤環節結束。但俗話說得好，幾家歡樂幾家愁，有些人同一號碼大中獎，但卻有高達7組號碼成國家級邊緣人，且連續兩年都衰到令人不敢置性。

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在去年文化部搭配三倍券發行的600元藝Fun券，當時是由政務委員和文化部長李永得公開抽獎，結果身分證尾數「0、3、4、5、7、8、9」的民眾均獲獎，結果讓大票「1、2、6」的民眾超失落，無奈自己成為邊緣人。

結果今年因應疫情，政府擴大振興，除了五倍券外，加碼券更是週週抽籤！讓去年沒中獎的民眾相當開心又懷抱希望，但事事不如人意，根據「吾言少女」精心統計，若單純以身分證末兩碼來看，去年藝Fun券沒中（尾數1、2、6），今年加碼券半張也都沒中的號碼分別是41、42、62、16、26、66、86，總共七組號碼成為「史詩級國家級邊緣人」。

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▲一共有七組號碼連續槓龜兩年加碼券，令人苦主感到鼻酸。（圖/吾言少女臉書
至於最強運的號碼，所屬身分證末兩碼「71」，一共在四周裡面中籤四次，包括i原券、國旅券、動滋券以及紙本的藝Fun券，對比連續兩年都槓龜的七組號碼，這組「71」堪稱是天選之人才能擁有的身分證字號。

而有不少網友也在論壇紛紛留言討論「42衰小仔＝＝連兩年真的服了我自己的運氣」、「41路過，衰死了」、「86啊86，連兩年都衰」、「26路過，最後i原券抽出眼神死了」、「下次不抱任何期待了，真的好傷心」、「這七組應該給特別券吧........太可憐了」。（編輯：張嘉哲）

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