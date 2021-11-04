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男友老家「餐桌鋪滿報紙」！女狂嫌噁心　他怒：瞧不起人

▲有男子老家習慣在餐桌鋪報紙，方便餐後整理桌面，不過女友卻認為衛生有疑慮無法接受。（圖／翻攝Pexels）
▲有男子老家習慣在餐桌鋪報紙，方便餐後整理桌面，不過女友卻認為衛生有疑慮無法接受。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 17:42:43

情侶交往後，時常會因為各種生活習慣上的差異而產生爭執。有位男網友日前帶著女友回到老家，沒想到因為「餐桌鋪滿報紙」雙方產生爭執，詳細過程曝光後更掀起網路上的論戰。

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原PO日前在論壇PTT上分享身邊友人的案例，「朋友上週帶女友回老家吃飯，家人特地準備了一大桌好料款待，沒想到女方看到餐桌上墊著報紙，狂嫌很噁心，認為有油墨味且不衛生，因為『不知道有沒有人把報紙帶進廁所大便』」。

但男方從小就這樣做習慣了，更疑惑「明明餐桌上鋪報紙很方便，有骨頭可以直接丟，吃完就直接包起來丟掉，也不用擦桌子，不明白女友為何反應這麼大，好像很瞧不起人似的」，雙方也為此爭吵不休。

▲一對情侶因為餐桌鋪上報紙產生爭執。（示意圖／翻攝爆怨公社）
▲一對情侶因為餐桌鋪上報紙產生爭執。（示意圖／翻攝爆怨公社）
詳細過程曝光後，立刻有不少網友認同女方論點「鋪報紙會食慾全無」、「報紙有怪味，碗盤都會黑黑的油墨」、「不行，鋪報紙會食慾全無」、「鋪報紙真的噁，明明有各種桌墊可以用」、「用餐墊不好嗎？用完直接丟洗衣機洗，方便乾淨又美觀」、「有衛生觀念的人都不會舖報紙吧」。

但也有另一派人堅持「在速食店拿廣告油墨紙墊薯條就不怕，在家用報紙墊就嫌棄？」「鋪報紙桌面真的比較好清」、「現在誰還帶報紙去廁所，都帶手機了」、「鋪報紙明明比較方便，天天擦桌子就知道有多煩」。（編輯：潘毅）

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