最強連鎖餐廳霸主是誰？內行喊「1台1美1日」：優勢太多
台灣街道上的餐廳相當多，不僅是有國內本土餐飲，還有從外國進駐國內的餐廳，美食百百種也讓市場競爭更加激烈。對此，就有網友分享心目中的連鎖餐廳霸主，隨後點名台、美、日企業各一間，好奇詢問「算不算是現在的平價外食三本柱？」
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 18:06:23
原PO於PTT八卦板上發文，表示出門在外通常都想找到平價、用餐環境乾淨且品質穩定的餐廳，其中他就點名「麥當勞、Sukiya、八方雲集」3間連鎖餐飲品牌，好奇詢問「這三家美日台連鎖餐廳，算不算是現在的平價外食三本柱？」
原PO也解釋自身看法，指出麥當勞食物衛生，用餐環境又良好，「一餐不超過150，搭配app、一加一50元跟甜心卡更划算，在都市精華地段、百貨公司food court高價餐廳環伺的地方，堪稱是平價外食第一首選」。來自日本的「すき家 SUKIYA」也被原PO大推，「牛丼青菜套餐營養完整，有飯有肉有菜有飲料，加上感覺比一般便當店衛生不少，堪稱平價飯食界的外食首選」。
最後則是台灣在地連鎖餐飲「八方雲集」，他同樣認為食物和用餐環境皆良好，「水餃跟煎餃多元選擇自由搭配，加上湯不用100就可以解決，即使漲到6塊一顆依然便宜，也是商圈外食的救星」。
貼文一出後，隨即引發老饕們認同表示，「麥當勞衛生贏太多了」、「Sukiya還真的滿厲害」、「八方不要再漲了」；此外，還有鄉民點名其他品牌，「肯德基要算進去啊」、「其實三商巧福還可以啦！街邊店來說」、「四海不行嗎」、「你可以加個鬍鬚張」。（編輯：陳雅雲）