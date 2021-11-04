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最強連鎖餐廳霸主是誰？內行喊「1台1美1日」：優勢太多

▲有網友分享心目中的連鎖餐廳霸主，隨後點名台美日企業各一間，好奇詢問「算不算是現在的平價外食三本柱？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友分享心目中的連鎖餐廳霸主，隨後點名台美日企業各一間，好奇詢問「算不算是現在的平價外食三本柱？」（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 18:06:23

台灣街道上的餐廳相當多，不僅是有國內本土餐飲，還有從外國進駐國內的餐廳，美食百百種也讓市場競爭更加激烈。對此，就有網友分享心目中的連鎖餐廳霸主，隨後點名台、美、日企業各一間，好奇詢問「算不算是現在的平價外食三本柱？」

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原PO於PTT八卦板上發文，表示出門在外通常都想找到平價、用餐環境乾淨且品質穩定的餐廳，其中他就點名「麥當勞、Sukiya、八方雲集」3間連鎖餐飲品牌，好奇詢問「這三家美日台連鎖餐廳，算不算是現在的平價外食三本柱？」

▲住麥當勞附近超級爽？過來人逆風吐2隱藏點。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友認為麥當勞用餐環境舒適。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO也解釋自身看法，指出麥當勞食物衛生，用餐環境又良好，「一餐不超過150，搭配app、一加一50元跟甜心卡更划算，在都市精華地段、百貨公司food court高價餐廳環伺的地方，堪稱是平價外食第一首選」。來自日本的「すき家 SUKIYA」也被原PO大推，「牛丼青菜套餐營養完整，有飯有肉有菜有飲料，加上感覺比一般便當店衛生不少，堪稱平價飯食界的外食首選」。

▲進軍台灣多年的「すき家」牛丼，廣受許多消費者喜愛。（圖／翻攝自臉書粉專「Sukiya Taiwan - すき家 台灣」）
▲進軍台灣多年的「すき家 SUKIYA」，廣受許多消費者喜愛。（圖／翻攝自臉書粉專「Sukiya Taiwan - すき家 台灣」）
最後則是台灣在地連鎖餐飲「八方雲集」，他同樣認為食物和用餐環境皆良好，「水餃跟煎餃多元選擇自由搭配，加上湯不用100就可以解決，即使漲到6塊一顆依然便宜，也是商圈外食的救星」。

▲上市觀光股八方雲集上市短短幾天就跌破承銷價155元，針對餐飲股怎麼操作，分析師有撇步。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友認為八方雲集是不少外食族的救星。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出後，隨即引發老饕們認同表示，「麥當勞衛生贏太多了」、「Sukiya還真的滿厲害」、「八方不要再漲了」；此外，還有鄉民點名其他品牌，「肯德基要算進去啊」、「其實三商巧福還可以啦！街邊店來說」、「四海不行嗎」、「你可以加個鬍鬚張」。（編輯：陳雅雲）

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