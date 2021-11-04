尷尬！猛男熱心幫抬跑步機 下秒阿姨「專業實力」嚇壞他
有些人看似普通平凡，但搞不好正是隱藏的強者！近日網路上有段影引起熱議，一名肌肉男在健身房發現阿姨正在打掃，熱心的他趕緊上前幫忙抬起跑步機，想藉此方便對方打掃。但下秒阿姨卻出手阻止他，甚至用單手輕鬆地抬起機器，讓一旁的男子十分尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 18:46:09
一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》上張貼一段影片，只見畫面中一名身穿螢光綠衣的阿姨，拿著掃把正在打掃健身房。然而有位身穿紅色背心的肌肉男見狀，為了方便阿姨打掃，立馬上前以雙手抬起跑步機，但模樣看似相當吃力。
男子本想再次抬起隔壁的跑步機，卻被阿姨出手制止，怎料，阿姨下秒竟以單手之姿抬起機器，且模樣十分輕鬆，讓一旁的猛男臉色秒變，場面相當尷尬。發布影片後，原PO也搞笑註解「我幫妳抬你比較好掃，不用我自己來就好」。
影片至今已有將近萬人按讚，不少網友紛紛笑翻直呼，「讓專業的來～ 去旁邊玩去……」、「傑出的一手」、「旁邊看著，阿姨單手就行」、「我以為只有少林才有掃地僧，原來....健身館也有」、「阿姨不是吃素的」、「小鮮肉你是嚇不倒阿姨的」。（編輯：陳雅雲）