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尷尬！猛男熱心幫抬跑步機　下秒阿姨「專業實力」嚇壞他

▲有位猛男貼心想幫打掃阿姨抬起跑步機，以此方便對方打掃，沒想到下秒阿姨卻展現實力，以單手之姿抬起機器，讓一旁的猛男十分尷尬。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）
▲有位猛男貼心想幫打掃阿姨抬起跑步機，以此方便對方打掃，沒想到下秒阿姨卻展現實力，以單手之姿抬起機器，讓一旁的猛男十分尷尬。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 18:46:09

有些人看似普通平凡，但搞不好正是隱藏的強者！近日網路上有段影引起熱議，一名肌肉男在健身房發現阿姨正在打掃，熱心的他趕緊上前幫忙抬起跑步機，想藉此方便對方打掃。但下秒阿姨卻出手阻止他，甚至用單手輕鬆地抬起機器，讓一旁的男子十分尷尬。

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一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》上張貼一段影片，只見畫面中一名身穿螢光綠衣的阿姨，拿著掃把正在打掃健身房。然而有位身穿紅色背心的肌肉男見狀，為了方便阿姨打掃，立馬上前以雙手抬起跑步機，但模樣看似相當吃力。

▲猛男熱心想幫打掃阿姨抬起跑步機。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）
▲猛男熱心想幫打掃阿姨抬起跑步機。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）
男子本想再次抬起隔壁的跑步機，卻被阿姨出手制止，怎料，阿姨下秒竟以單手之姿抬起機器，且模樣十分輕鬆，讓一旁的猛男臉色秒變，場面相當尷尬。發布影片後，原PO也搞笑註解「我幫妳抬你比較好掃，不用我自己來就好」。

▲阿姨以單手輕鬆抬起跑步機，讓旁邊的猛男一看嚇壞了。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）
▲阿姨以單手輕鬆抬起跑步機，讓旁邊的猛男一看嚇壞了。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）
影片至今已有將近萬人按讚，不少網友紛紛笑翻直呼，「讓專業的來～ 去旁邊玩去……」、「傑出的一手」、「旁邊看著，阿姨單手就行」、「我以為只有少林才有掃地僧，原來....健身館也有」、「阿姨不是吃素的」、「小鮮肉你是嚇不倒阿姨的」。（編輯：陳雅雲）

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