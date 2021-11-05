下週「入秋最強冷空氣」報到！低溫探13度 最冷時間曝光
中央氣象局指出，今（5）日台灣附近風場進一步轉為東南風至偏南風，水氣明顯減少，各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，馬祖及基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 06:30:15｜2021-11-05 08:31:46
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日轉東南風，天氣回暖，西半部皆為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，僅東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫：北部19至30度，中部20至33度；南部21至33度，東部20至31度。
吳德榮說，週六（6日）、下週日（7日）結構鬆散的鋒面接近並掠過，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率；中南部仍為多雲時晴，白天微熱、早晚涼的天氣。下週日晚北台灣轉明顯降雨，氣溫逐漸下降。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，入秋最強冷空氣南下，下週一（8日）濕冷空氣影響，苗栗以北濕冷，北、東有雨；下週二(9日)逐漸轉乾，平地最低氣溫將降至14度左右〔台北市氣象局約可降至16度，未達大陸冷氣團定義(≦14度)〕。
下週三、四（10、11日）乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南微熱，各地早晚冷；清晨冷空氣若與「夜間輻射冷卻」加成，則平地最低氣溫將可降至12、13，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率。不過，模式模擬仍在調整中，是否會成為首波「大陸冷氣團」？有「不確定性」，需持續觀察。（編輯：孫唯容）