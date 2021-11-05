NOW早報／理科太太心冷協議離婚！老公不回台灣原因曝光

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今年8月中，理科太太在台灣慶祝兒子4歲生日，人在美國的John於IG以中英文寫下給孩子的一封信，開頭就說：「嘿邁爾斯（Miles），希望我和你在一起。 當你足夠大的時候，也許你會看到這篇。」
John解釋無法返台陪兒子慶生的原因，「冠狀病毒和Delta變種現在在台灣和美國都非常嚴重，而且很難跨國旅行。 我希望我能回到台灣。 我將不得不再次隔離並錯過工作。 與此同時，醫院裡的病例激增，他們需要我在那裡。」
對於缺席兒子生日，John愧疚道歉：「爸爸很抱歉不會在你生日那天出現。 這可能是你記憶中的第一個。 但我希望你喜歡我給你買的禮物。 有一天當新冠肺炎好轉時，我們會一起做一些有趣的事情。 只要知道你父親非常想念你，我會盡我所能彌補你。」文末並標註理科太太帳號。
然而，John發文的前一天，理科太太寫下「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大」，被聯想就是在酸孩子的爸，如今爆出婚變，讓外界不勝唏噓。
今日天氣／早晚溫差大要注意！北東地區白天回溫明顯
中央氣象局今（5）日表示，今天台灣環境風場進一步轉為東南風至偏南風，各地大致多雲到晴，東半部、恆春半島及基隆北海岸雖仍有零星短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨，但整體來說，降雨機率不會太高；溫度方面，隨暖空氣北上，今天大台北及宜蘭、花蓮高溫明顯回升，白天各地普遍較為溫暖，西半部高溫可以來到29至31度，東半部也有27、28度，不過早晚仍有涼意，各地低溫約21到23度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著。
屏東安泰醫院88人被「混打」疫苗！莊人祥：不建議補接種
屏東縣東港鎮安泰醫院（3）日在幫民眾接種第2劑莫德納疫苗時，共有88位被注射成AZ疫苗，今天指揮中心記者會，發言人莊人祥表示，初步發現是安泰醫院拿到的莫德納疫苗中，混有AZ的疫苗，後續醫護在接種時也沒有發現錯誤，目前已經暫停安泰醫院的接種作業。
莊人祥表示，3日時，疾管署、屏東衛生局也到醫院訪查，目前已經暫停安泰醫院的接種作業，是否進行懲處，會請衛生局呈報才會討論。
莊人祥說，在最早的疫苗專家小組會議開會探討時，就決議不同廠牌的新冠疫苗，原則不建議交互施打，如果不小心使用兩劑不同廠牌的新冠疫苗，也不建議補接種；針對這次打錯疫苗事件，是否要再補接種的相關議題，未來疫苗專家小組有開會，會再行討論。
理科太太早已死心？他一句「最好的選擇」洩離婚徵兆
百萬YouTuber「理科太太」（陳映彤）目前正在打離婚官司，（3）日也透過IG抒發心情，坦言會用盡全力經歷人生，希望4歲的兒子Miles可以在充滿愛的環境長大。事實上，理科太太婚變一事早有徵兆，她今天在頻道上釋出新片，從來賓林柏宏吐露的婚姻觀中，就釣出了她對離婚的想法。
理科太太這次邀請林柏宏，一同在節目上談論「我以為父母是天，但他們只是學著如何愛你的人」主題，其中理科太太詢問對方：「如果算命的說，你以後有可能會離婚，你還會結婚嗎？」林柏宏給了肯定的答案後，又繼續追問對方會不會為了維持婚姻，想盡辦法把一切做到完善，讓自己不要離婚，林柏宏則反問：「如果離婚是最好的選擇，那為什麼一定要在那個婚姻當中？」此話一出，讓理科太太馬上認同，疑似已為離婚做好心裡準備，看來婚變一事，早已出現端倪。
影片曝光後，許多網友也紛紛上前替理科太太打氣：「妳不孤單，希望兒子能健康快樂的長大」、「理科太太心境變好多，果然要有經歷過才會成長」、「辛苦了，做出那樣的決定，一定需要很大的勇氣，加油」。
一堆人吃火鍋都愛先放肉？老饕點「1關鍵」點頭：很正常
火鍋不僅湯頭鮮甜，還能吃到各種配料，是台灣人冬天相當受歡迎的美食之一，不過近日就有網友好奇「火鍋到底要先吃菜還先吃肉」？貼文一出立即引起熱烈討論，不少人透露自己吃火鍋的順序是先放肉：「通常是先肉後菜，至少要先有點肉湯打底」。
該名網友（3）日在PTT貼文，他以「火鍋到底要先吃菜還先吃肉」為題，表示他都先把菜吃完才會下肉片，不過也有聽說過其他人會先煮肉才吃菜、喝湯，「這樣不是很多油脂煮進去，搞得像餿水」，同事卻說先煮菜的話，肉放久了會不新鮮，當然也有人選擇同時下菜、肉，因此讓他好奇到底怎樣吃法才是正確的：「台灣的火鍋到底要先吃菜還先吃肉？」
貼文一出，多數網友還是認為要先放肉，「通常是先肉後菜，至少要先有點肉湯打底」、「不會菜盤換肉盤嗎」、「因為大多數人吃火鍋重點是肉啊，先吃菜就飽死哪有肚子吃肉」、「只放肉不就好了，沒有這種問題」。另外，還有不少人提供別種吃法，「隨便，記得不要喝湯就好」、「有人習慣先吃菜喝湯，涮肉之後不喝湯」、「菜先，先煮肉鍋裡會有一堆渣渣」、「交換放」、「當然是先準備沙茶醬」、「小火鍋就先吃火鍋料啊，熟的湯滾就能吃」。
而事實上 《NOWnews》也曾經報導「火鍋怎吃才正確？12年員工抖出「解答」：湯頭甘甜隨你喝」，內文提到一名在火鍋店工作將近12年的員工透露，火鍋是相當高鈉高鹽的料理，時常吃的話對身體負擔會很大，那麼該如何食用火鍋比較好呢？他指出在火鍋湯頭平衡上，蔬菜及肉片、火鍋料的比例是6:2:2，沾醬也不需太多，反而可以多放一些蔥花，引出沾醬的味道即可。
強運狂中4張加碼券！「天選之人」現身卻崩潰：比沒中差
為提振國內經濟，政府除了推動「振興五倍券」政策，各部會也加碼推出振興券。截至目前為止，統計此次加碼券中獎號碼，其中「771」分別中得動滋券、國旅券、地方創生券、i原券和藝FUN券紙本，堪稱全台最強運；另外身分證末2碼為「71」的民眾也中得動滋券、國旅券、i原券和藝FUN券紙本。正當大家羨慕不已時，卻有超強幸運兒現身大嘆自己「比那些沒中獎的人運氣更差」。
一名網友於臉書社團《爆怨公社》上透露，自身的身分證尾數正是「71」，這次加碼券重複出現71相當多次，大家都說超幸運的，但他話鋒一轉直言「只有我自己覺得超悲慘！」
原PO緊接著分享原因，表示一開始國旅券和i原券都沒登記到，藝FUN券雖有登記但僅有數位資格，而中獎的卻是紙本券。動滋券是他唯一有中的，但查詢使用規則後，才發現根本不能拿來購買球鞋，「本以為可以拿去買球鞋，結果今年改成只能拿去看比賽或運動用，這對我來說根本完全用不到啊！」文末他便悲喊「所以算起來，我應該比那些沒中獎的人運氣更差吧」。
貼文一出，瞬間引發眾人熱議，「哭啊！我也差不多==」、「72的我，無言了」、「我家6口，有2個中獎（72和381），其餘4人都槓龜，我的65被強迫選數位，結果開出紙本，這樣也說65有中...」；留言中甚至還釣出一名身分證末3碼為「771」的苦主表示「我771，總共中了5張，結果只能領國旅券，其他不是沒勾選就是選數位中紙本，當初就是以為只能勾選4個」。（編輯：張嘉哲）