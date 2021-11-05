短髮中性女突變身長髮酒店妹　一家人涉殺包養男、盜百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，林姓女子在北部從事八大行業，因疫情因素一度成為傳播妹，死者張姓男子去年認識林姓女子，立即被她長髮秀氣外型吸引，進而交往，每月還給10~15萬元包養費。不過，林姓女子從未在個人臉書公開放上她與張姓男子的照片，感情狀態也顯示「單身」。張姓男子友人看出林姓女子疑有雙性戀傾向，勸他不要放情太深，但張姓男子認為誰沒過去。
警方調查，張姓男子疑為詐騙集團成員，收入頗豐，上月15日開車南下找林姓女子，當晚兩人夜宿鹿港汽車旅館，16日張姓男子載林姓女子回福興鄉住家，與林姓女子父母、弟弟共乘汽車出遊。從此失聯，上月29日在彰化被發現已成水流屍，身體綁上重達40公斤的空心磚，眼睛貼膠帶，頭罩黑袋；民間相傳屍體眼睛被蒙住會找不到兇手，無法復仇。
警方追查發現林姓女子涉嫌重大，被監視器拍下拿著張姓男子的提款卡領出大批現金。立刻到新北市將她拘捕到案，並依殺人罪送辦，而林姓女子在偵訊時供稱，張姓男子在上個月到彰化找她，兩人一起到海邊遊玩，她幾位朋友也跟去，過程中友人跟張姓男子發生拉扯，失手打死張姓男子。
張姓男子友人指控林姓女子家人也涉案，檢警拘提林姓女子50歲的父親、49歲的母親、24歲的弟弟，3人也都不配合檢警調查，誰開車、車內座位分配、發生何事都稱「忘記了」、「在睡覺」。而張姓男子遇害當天，帳戶一直有人提款，至少領了一百萬元，檢警查出是林姓女子所為，提款卡設定甚至從6萬元提高到50萬元，但林姓女子一家仍否認提領張姓男子存款。
林姓女子父親後來坦承行凶，他表示看到張姓男子打女兒，出手教訓，下手太重將人打死而棄屍；檢警調閱監視畫面，林姓女子一家和死者乘車從福興到芳苑，中途沒人下車，也沒有棄屍畫面，當天傍晚行經芳苑到埔鹽間，車子曾消失20至30分鐘，研判就是棄屍時間。究竟是林姓女子犯案後家人代為掩護，還是她與家人謀財害命，仍要調查釐清。