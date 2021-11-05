萊爾富為何能屹立不搖？全場認「1優勢」讚翻：有夠聰明
台灣超商密度可以說是全球最高，往往走在一條街上就能看到好幾間，而在台灣的四大超商代表，分別為7-11、全家、萊爾富以及OK，不過目前仍舊是以7-11、全家為首。而就有網友討論「萊爾富為何可以屹立不搖？」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 07:40:11
原PO在PTT貼文指出「淺談台灣超商市場，萊爾富因為公司著重在生產而不是銷售，所以早早就離開市區的一級戰場，轉向郊區，然後還是有在市區留下必要的點，我一直很佩服萊爾富的人潮車潮掌握度，如果你有發現，萊爾富很多開在郊區最優的位置，接近性與顯著性在郊區可以說是獨占市場」。
貼文一出，網友紛紛回應「我家這是郊區，真的滿滿的萊爾富耶」、「.....被你一說真的欸，我以前住處附近都沒7-11、全家，就只有萊爾富！生意超好」、「郊區超商霸主啊，有夠厲害，知道自己市區贏不了，就拼郊區」、「萊爾富就是撿人家不要的工業區，郊區，其實蠻聰明的」、「湖口工業區，萊爾富真的都佔了好的店面」、「萊爾富專開超詭異的地方，有時就反而獨門生意」。
另外，也有網友提到「萊爾富很多都設立在醫院跟學校裡面，也是賺爛」、「萊爾富比較積極設立在公家機關還有學校吧！像醫院就很多」、「學校超多萊爾富的，學生需求率超高」、「正確無誤！萊爾富的點都選的不錯！其實也有做出市場區隔，這就是市場銷售分大餅的概念」。（編輯：張嘉哲）