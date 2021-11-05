加碼券一張都沒中！「這組」號碼遭國家級利用 苦主臉綠
因應新冠疫情衝擊，除了行政院推出的五倍券以外，各部會也祭出多種加碼券，包括國旅券、藝Fun券、動滋券等等，而抽籤活動也將在今天地方創生券抽出後劃下句點，不過，幾家歡樂幾家愁，有人身分證字號連中好幾張，有人可是一張都無緣。就有網友分享自己不僅一張都沒中，還遭受地獄級悲劇，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 08:00:22
原PO在PTT貼文指出「這次加碼券什麼都沒中就算了，末碼58還被當成範例，看完整個很辛酸，到底有多衰！全家就我末碼58什麼鬼都沒被抽中，真的有夠想哭」只見五倍券官網說明，當時宣布加碼券中籤準則時，官網以身分證末兩碼「58」舉例，說明如何判定是否中籤資格，結果到現在為止，「58」這尾數一張都沒中！
貼文一出，網友紛紛回應「58+1！國家級利用QQ」、「58+1，被遺忘的號碼之一」、「我也是58啊.....」、「被拿來當示範的58路過，心情真差」另外，也有其他沒中的苦主表示「是126再來說啦，連續槓龜兩年啦」、「25也是什麼加碼都沒份」、「老婆77、兒子83、女兒38通通沒中」。
而根據目前抽籤狀況，所屬身分證末兩碼「71」堪稱最強運號碼，一共在四周裡面中籤四次，包括i原券、國旅券、動滋券以及紙本的藝Fun券，對比被拿來當示範中籤範例又一張都沒中的「58」來看，這組「71」堪稱是天選之人才能擁有的身分證字號。（編輯：張嘉哲）