台灣「自助結帳」為何不夯？眾曝致命阻礙：全靠它定生死
在台灣，多數人到商家購買東西時，依舊是習慣到櫃檯結帳給店員服務，雖然近幾年有許多商家設置「自助點餐機」、「自助結帳」等等機台，但使用的人數依舊不多。近日，就有網友討論「台灣人怎對自助結帳那麼排斥？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 09:59:37
原PO在PTT貼文指出「外國很早開始就有自助結帳系統了，無論是超市還是速食店，甚至是日本的拉麵店，都很早就有自助結帳機台，甚至去東南亞玩，那邊的人也早就開始使用自動結帳系統，但不知道為什麼，台灣就是對自助結帳很無感，到底是問題出在哪？」
貼文一出，網友紛紛回應「行動支付還是不流行啊」、「早餐店、便當店開始用行動支付我才考慮用」、「多數店家都還是現金流，行動支付也不普遍，不需要那種東西」、「年長者也懶得用行動支付，包含我年輕人也是懶得使用」、「因為沒行動支付習慣，大多數情況比人工結帳還慢」。
另外，也有人表示「歐美是因為人力成本高，自助機台反而省，久而久之他們也習慣了」、「如果沒有比較便宜，那幹嘛要用自助的」、「例如自助加油，真的很沒效率...這也是為啥不夯的原因」、「說是自助的，但不會用還是要請一個店員來顧.....更耗時」。（編輯：張嘉哲）