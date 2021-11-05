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台灣「自助結帳」為何不夯？眾曝致命阻礙：全靠它定生死

▲自助結帳的功能在國外其實非常常見，但在台灣卻一直發展不起來。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲自助結帳的功能在國外其實非常常見，但在台灣卻一直發展不起來。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-05 09:59:37

在台灣，多數人到商家購買東西時，依舊是習慣到櫃檯結帳給店員服務，雖然近幾年有許多商家設置「自助點餐機」、「自助結帳」等等機台，但使用的人數依舊不多。近日，就有網友討論「台灣人怎對自助結帳那麼排斥？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「外國很早開始就有自助結帳系統了，無論是超市還是速食店，甚至是日本的拉麵店，都很早就有自助結帳機台，甚至去東南亞玩，那邊的人也早就開始使用自動結帳系統，但不知道為什麼，台灣就是對自助結帳很無感，到底是問題出在哪？」

▲網友們紛紛用自己的經驗法則點出「選C店員會最快」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲網友不解為何台灣自助結帳的功能發展不起來。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
貼文一出，網友紛紛回應「行動支付還是不流行啊」、「早餐店、便當店開始用行動支付我才考慮用」、「多數店家都還是現金流，行動支付也不普遍，不需要那種東西」、「年長者也懶得用行動支付，包含我年輕人也是懶得使用」、「因為沒行動支付習慣，大多數情況比人工結帳還慢」。

另外，也有人表示「歐美是因為人力成本高，自助機台反而省，久而久之他們也習慣了」、「如果沒有比較便宜，那幹嘛要用自助的」、「例如自助加油，真的很沒效率...這也是為啥不夯的原因」、「說是自助的，但不會用還是要請一個店員來顧.....更耗時」。（編輯：張嘉哲）

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