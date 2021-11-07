12大房市「金路段」出爐！六都以外新竹這條路唯一進榜

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，仁德文心路勇奪全台第二季最熱門的購屋路段，得力於三大因素，首先是大案交屋，該路段總量體逾1100戶的重磅巨案上東城，於第二季完工交屋；第二，東區外擴，文心路位於仁德崁腳重劃區，該重劃區緊鄰東區的虎尾寮高級住宅區，發展與虎尾寮相輔相成，但房價卻親民許多，加上東區開發已近飽和，使客源轉進崁腳重劃區，進而帶動文心路買氣；第三則是利多加持，該路段鄰近仁德家樂福商圈，生活機能豐富，且交通上除了現有的仁德交流道外，未來還有捷運藍線、仁德轉運站的遠景可期，因而奪下全台購屋最夯金路段的冠軍頭銜。
位居亞軍的新竹市慈濟路，是12金路段中唯一在六都以外的路段，且觀察非六都的申貸熱門路段，前五名全部由新竹地區包辦，除了慈濟路，還有埔頂二路，兩路段均坐落關埔重劃區內；第三至第五名依序為新竹縣竹北市的北新一街、興隆路、復興二路，申貸件數均在百件以上，平均鑑估總價約在860至1715萬元。
台灣房屋新竹園區關埔直營門市店長甘坤鑫表示，關埔重劃區能登上全台金路段亞軍，主因仍是竹科產業群聚的蝴蝶效應，加上該地交通便利、生活機能卓越，包括星巴客、麥當勞以及好市多（COSTCO）等連鎖企業，都在關埔重劃區設店，因此吸引許多知名建商推出指標大案，如慈濟路的竹科悅揚，量體就將近千戶，一舉衝高該路段的房市買氣，榮登非六都最熱門的購屋地段。
江怡慧表示，排名第三的板橋藝文街，與冠軍路段有著異曲同工之處，就是同樣具有價格優勢，且位在重劃區，與舊市區相比，可享有更好的生活環境，購屋CP值高，讓消費者趨之若鶩。舉例來說，板橋區藝文街位在綠地眾多的江翠北側重劃區，周遭環繞435藝文特區、大漢溪河濱公園、藝香公園、雙社公園等綠地，生活環境舒適，且與板橋市區居高不下的房價相較，藝文街還有機會找到單價4字頭的新建案，對買家而言魅力十足，因此受到購屋者的青睞。
江怡慧並指出，環境宜人、綠覆率高的重劃區，算是時下購屋者買屋的心頭好，加上全台建設、產業與交通紛紛到位，市場又持續有抗通膨的需求，進而使全民瘋買房的情況，即使面臨疫情仍方興未艾。