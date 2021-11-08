台南蛋殼區也漲！這區「鄉下中的鄉下」新案站上2字頭

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漲幅最高的台南市，過往在六都房市價量雖屬「末段班」，近年卻在建設興旺，就業與人口雙雙強勁，加上地價相對低廉，吸引建商南遷插旗。像是曾被戲稱「台南鄉下的鄉下」，房價始終在1字頭徘徊的善化、新市，近年受益南科議題發燒，周邊居住需求強勁，不僅建商嗅到商機，頻頻獵地推案，投資客同樣湧進卡位，目前兩地大樓2、3房，成交價格均站穩2字頭，隨著台積電南科廠陸續完工，加上近善化市區的南科F、G區區段徵收案開跑，後勢利多不斷。
另外，本次上榜的蛋殼區，不少是因周邊地區買氣旺盛，「跟風」補漲所致；如漲幅第三名的新竹縣新埔鎮，過往房價僅1字頭，且以透天產品居多，但隨著鄰近的竹北縣治一二期、高鐵特區等地房價爆發，促使竹北客及建商跨區出走，帶動房價起漲；目前當地新案多集中於田新重劃區內，陸續有華廈、大樓預售案推出，整體行情也挺進至2字頭。
房價同樣很有感的台中市，過往首購族要尋找1字頭的新案，不是往台61線西濱公路以西的海線，就是朝山邊的東勢，沒想到在今年兩地房價同步突破2字頭，尤其東勢在預售案鼓舞下，每坪成交價已衝上22.5萬，讓當地人直呼不可思議；此外，海線最大城市沙鹿區，近年憑藉親民房價，更成為首購、投資客天堂，整體行情一路漲到單坪26萬，隨著建商持續加碼，未來當地新案更可望突破3字頭。
位在首都生活圈的新北市，唯一上榜的五股區，在洲子洋重劃區新案激勵下，房價亦是三級跳，目前區內新案成交價已站穩3字頭；至於「脫北者」的購屋首選桃園市，近年在雙北高房價擠壓下，諸如青埔、中路等重劃區紛紛起漲，推擠買盤流向楊梅、八德及龍潭等外圍區域購屋，刺激當地房價衝上2字頭。
高雄上榜地區，不意外地落在建設動能強的北高雄，包括近期聲量極高的楠梓、橋頭等區，當地除了房價親民，是知名首購熱區，隨著橋科、新台17線等利多發酵，加上台積電設廠消息傳出，刺激房價井噴，目前當地新案價格已是坐2望3，五年間價漲幅度高達5成。