《After 5 八條物語》譜寫酒店男女交織的條通故事
2021漸漸進入尾聲，不過還有一部壓軸台劇《華燈初上》相當令人期待，由林心如、楊謹華郭雪芙等大咖，描述1988年台灣林森北路「條通文化」下的時代寫實劇。而說道台北林森北路，向來充滿著神秘色彩，比起台式夜生活的簡單粗暴，條通裡的酒店文化像是蒙上了一層薄紗，非此道中人難以窺見。
生活中心/綜合報導
2021-11-05 17:00:00
對於「條通文化」，作家許邦妮所著的《After 5 八條物語》，也有相當有趣的觀察與詮釋，在她的故事中，酒店裡上班的女孩子們，都是青春正盛的二十來歲，在 90 年代的台北，六字頭後段班的那一代人，有著與現代都市年輕人截然不同的嚮往與生存方式。90 年代的年輕人，夾在新與舊世代交替的夾縫中，亟欲掙脫傳統價值的綑綁，那是一個或許不需要大學念到畢業，也可以自立並且渴望脫離家庭獨立的年代。不論是愛情或是生活，都來的太早。跌跌撞撞的半爬半滾在都市裡求生存。特別是這群人，這群二十來歲的女孩子，在林森北路裡、遇到了比自己年長許多，來自異鄉的日本人，一個個西裝筆挺，加上語言不通的神秘感，比起身邊同齡的男孩子更有說不出的吸引力。而發生在這些男女身上，多數的故事誠如他們踏入林森北路前就明白的。自己只是過客，不會是歸人。鮮少有多數言情小說裡最後皆大歡喜的結局。
許邦妮指出，前段時間路過林森北路，閒逛了一下，發現隨著日商在台交際文化改變以及都市開發轉移，原本繁榮的條通酒店文化已不復榮景。曾經入夜後宛若日本歌舞伎町後巷般熱鬧，隨處可見操持著來自日本各地方口音的酒客們，全都像小酒店上班前店門口金桶裡燃燒的金紙一般，燃燒殆盡隨風四散再不見蹤跡。取而代之的是更適合一般人出入的飲食店、咖啡廳。
而這段故事是生命中某段經歷的擷取，為了鮮明角色形象多多少少有虛構的成分，但故事裡有關條通的各種故事，卻是真真切切的日復一日在林森北路條通中，在每一扇隔音門背後上演著。作者試著用一種很生活化的描述，去寫主角的愛情，真正想記錄下來的，與其說是愛情故事，倒不如說是那幾年條通酒店文化的縮影。
原文授權轉載自「鏡文學」文/許邦妮
《After 5 八條物語》於鏡文學官網連載中，閱讀請點>>>https://bit.ly/3vL5NOw
beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗>>>https://lihi1.com/yZif3