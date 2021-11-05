鐵筷「重又導熱」超級難用？過來人反揭優點：循環過就懂
亞洲人吃飯時，習慣使用筷子來夾取食物，而筷子有著材質上區別。就有網友疑惑「鐵筷子重又容易導熱，為什麼會有人喜歡用？」隨即就有其他人出面點破「優勢」讓鐵筷直接贏過其他材質。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 14:20:02
原PO在論壇PTT上提出疑問「鐵筷子重又易導熱，還容易從桌上滾到地上去，最令我無法接受的是，它的表面滑不溜丟，如果是夾麵之類的食物，很容易夾不起來，敲擊聲也令人頭皮發麻，為什麼會有人喜歡用鐵筷子？是不是好處就只有好洗、不易壞而已?高級木筷或塑膠筷不好嗎？」
貼文曝光後隨即有不少網友贊同「我也不喜歡鐵筷，很怕鐵的聲音但在外面還是會用」、「討厭+1，不但導熱會滑還會敲到牙齒」、「我也不喜歡，很滑」、「討厭+1，尤其是韓國扁鐵筷」。
但也有一派人點破鐵筷的獨特優點「當你家曾經買木筷發霉丟掉，再買再發霉再丟，循環n次之後，你就會用鐵筷」、「曾把家裡用過八年的木筷竹筷放鍋裡用清水煮沸十五分鐘，然後我媽看到一鍋暗黃色並有臭味的水後就全換成不繡鋼筷了」、「清潔感，衛生不卡垢啊」、「我超愛鐵筷子、鐵碗用不壞，木筷子潮濕會很臭」。（編輯：潘毅）