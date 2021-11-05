COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鐵筷「重又導熱」超級難用？過來人反揭優點：循環過就懂

▲有網友疑惑「鐵筷子重又容易導熱，為什麼會有人喜歡用？」隨即就有其他人出面點破「優勢」讓鐵筷直接贏過其他材質。（圖／翻攝Pexels）
▲有網友疑惑「鐵筷子重又容易導熱，為什麼會有人喜歡用？」隨即就有其他人出面點破「優勢」讓鐵筷直接贏過其他材質。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-05 14:20:02

亞洲人吃飯時，習慣使用筷子來夾取食物，而筷子有著材質上區別。就有網友疑惑「鐵筷子重又容易導熱，為什麼會有人喜歡用？」隨即就有其他人出面點破「優勢」讓鐵筷直接贏過其他材質。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇PTT上提出疑問「鐵筷子重又易導熱，還容易從桌上滾到地上去，最令我無法接受的是，它的表面滑不溜丟，如果是夾麵之類的食物，很容易夾不起來，敲擊聲也令人頭皮發麻，為什麼會有人喜歡用鐵筷子？是不是好處就只有好洗、不易壞而已?高級木筷或塑膠筷不好嗎？」

貼文曝光後隨即有不少網友贊同「我也不喜歡鐵筷，很怕鐵的聲音但在外面還是會用」、「討厭+1，不但導熱會滑還會敲到牙齒」、「我也不喜歡，很滑」、「討厭+1，尤其是韓國扁鐵筷」。

▲一名網友實測拿筷子正確姿勢，隨後卻崩潰表示「根本沒辦法夾東西！」（示意圖／翻攝photoAC）
▲不少網友認為，鐵筷比木筷耐用、衛生。（示意圖／翻攝photoAC）
但也有一派人點破鐵筷的獨特優點「當你家曾經買木筷發霉丟掉，再買再發霉再丟，循環n次之後，你就會用鐵筷」、「曾把家裡用過八年的木筷竹筷放鍋裡用清水煮沸十五分鐘，然後我媽看到一鍋暗黃色並有臭味的水後就全換成不繡鋼筷了」、「清潔感，衛生不卡垢啊」、「我超愛鐵筷子、鐵碗用不壞，木筷子潮濕會很臭」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀