魚魚打斷潛水員工作只為討摸摸 網友笑：前世絕對是貓！
大多數人印象中會主動撒嬌的，就是身邊像貓或狗一樣的毛孩吧！但是想不到石斑魚也會向人主動討摸呢！日本推主@utagech在大阪海遊館就拍到這樣奇妙的畫面，只見一名下水工作的潛水員正在忙，突然一隻石斑魚就自己游過來，靠在他的腳邊尋求關注，而潛水員也停下工作輕輕撫摸著牠，看起來就像是在安撫著撒嬌的寵物一樣！
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 09:58:00
摸一陣子後潛水員繼續忙著手上的任務，但石斑魚似乎覺得不夠盡興，靜靜停在旁邊等他忙完，再繼續給他好好摸個夠！推主一將影片放上網路，許多網友都覺得可愛又好笑，想不到石斑魚竟然也會自己來討摸摸！
網友看到這段新奇的影片紛紛表示：「前世絕對是貓」、「原來魚也會想被摸！」、「討摸摸的樣子太萌惹吧～」、「難道前世身為貓狗的記憶還沒忘嗎XD」、「第一次覺得石斑魚好萌呀～」。
後來也有海游館的員工出來解釋，其實這並非像毛孩那樣的撒嬌討摸，而是工作人員幫魚做身體清潔的動作。這些潛水員每天都會打掃水槽，治療魚的疾病時也都會碰觸到牠們的身體，久而久之魚已經習慣潛水員的存在和觸摸了。目前海遊館飼養的18隻石斑魚，雖然水槽中已經有專門吃魚身上寄生蟲的魚種，但仍然有4、5隻會主動靠近潛水員要求摸摸，就是只想要潛水員幫忙清潔身體。來看看這兩段石斑魚討摸摸的影片～（編輯：李家慧）