11月「3星座、生肖」大漏財！這位購物慾激增　小心雙11

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第三名、射手座
十一月你的奴僕宮位有困境，這個月你在工作上有非常亮眼的成績，為了保持自己的水平，常常努力不懈怠，天天加班已是家常便飯。你的壓力是沒有辦法言語能形容的大，身上的責任也頗為沈重，讓你忙到頭昏眼花、不曉得今夕是何夕。如此這般的工作，只會加快腳步將自己的身體搞垮，輕則失眠、多夢，偏頭痛；重則便秘、腸躁、營養失衡，你好不容易賺來的錢最後全拿去看醫生，最後賠了夫人又折兵，失了財富也失了健康喔。
第二名、天蠍座
你的第七宮有點動盪，對你工作事業上的合夥丶合作關係很有影響，十一月有關商業合作丶合夥丶簽約丶訴訟等一定要特別注意，近期比較急躁，容易衝動行事，你的心思似乎常常不在狀態上，不是打錯合約書、就是開會忘了帶文件，導致程序還要重頭再來一遍，造成公司損失，輕則可能被扣薪，重則降職也不無可能。另外，最近常常有人跟你借錢，這個人可能是你很要好的閨蜜，甚至可能是你事業上的合作夥伴，讓你完全找不到理由能拒絕對方，然而錢借出去卻有去無回，讓你原本緊縮的荷包又更扁了。
第一名、白羊座
目前逆行的天王星，還持續影響白羊座的財帛宮，使你的財務情況特別低迷，從前不怎麼有購物慾的你，十一月這段期間會難以控管自己想要大花錢的慾望，各種逛街買買買，購物車也堆滿滿，等著領薪水就清空。可能是自己最近收入稍微變好，讓你想要好好慰勞自己，因此稍不注意，難免越花越多。那種聚會時痛快買單丶看到喜歡的很乾脆就買的心情固然使人非常愉悅，但還是要注意自己的底線，以免月底時才察覺早已入不敷出，最後只能哀傷地吃泡麵丶啃饅頭度過喔。
十一月「漏財生肖」
第三名、生肖猴
生肖猴在十一月有孤星暗害，千萬要提防飛來橫禍的破財狀況。這個月你很容易碰上小人詐騙，或是因無法推拒的人情而買下高金額的商品丶投資；另外也很可能因粗心而掉了錢包丶手機丶信用卡而破財。建議生肖猴本月心要硬一點，不要輕易相信別人，錢包丶手機等貴重物品也要小心保管，網路消費也要小心遇到詐騙的可能。
第二名、生肖牛
生肖牛在十一月期間，如果有小道消息告知你投資機會出現，千萬要審慎評估風險，切勿衝動行事，多方打聽消息來源是否正確可靠，別把之前辛苦累積的錢都砸下去，可是會有去無回的。另外，若想要買個彩票碰碰運氣，可別抱太大的希望，此時的你沒有財神眷顧，花太多錢去買的話，很可能到最後你拿到的只是廢紙幾張！
第一名、生肖馬
生肖馬在十一月財運屬於大破財的狀況，沒有吉星照拂，明顯的感受到錢不受用，錢不夠花的窘困。原因就是在工作中錯過了許多大客戶，讓自己的業績遇到的瓶頸。看著別人吃香喝樂心裡真的不是滋味。尤其是每到週末逛街消費，就覺得想買的東西很多，但是能下手買的東西卻少得可憐。特別到了月中雙十一特賣、或冬季新品上市，你很容易就被一些促銷的禮品吸引，一不小心就會買過頭。提醒你既然財運不濟，記得省一點。（編輯：郭佩蓉）
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