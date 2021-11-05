房價漲不停！有誰能買房？網揪「隱形富豪」：沒在貸款的
台灣的房價多年來都呈現上漲趨勢，買房也成為年輕人遙不可及的夢想。就有網友好奇在這種狀況下「究竟還有誰能買房？」問題曝光也刻掀起鄉民熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 15:31:58
日前在PTT房屋版有網友感慨發文，「曾經也覺得很奇怪，這房價怎麼有人買得起？結果不只有人買得起還賣光光。其實台灣民眾的地下收入真的太多了更不用說一堆公司高薪低報，哪裡看得到真實數據？那些夜市擺攤做生意的、做小吃的，真實收入？覺得還是自己努力點，讓自己成為買得起的人。太多人在賺沒人知道的錢...」。
貼文曝光後立刻有不少鄉民分享身邊現況，「我親戚開餐廳，買房根本都沒在貸款的，全現金」、「岳母家鄰居賣金紙年收上億，都用現金買鄉下整排透天的」、「很多的夜市攤販 ，一個月都賺30萬以上」、「老客戶包租公裡面有一個市場賣肉的，他在台中較大的傳統市場共有6攤，30年來陸陸續續買，透套+獨立套房有快200間」、「其實華人社會，低調、悶聲發財的人很多，如果不在看房很難想像這些價格的房子真的有很多人買」、「投資到收入比本職收入多的人很多，而且超低調，都是認識久了才透露一點點」。
但也有另一派人反駁，「地下收入沒想像中好好嗎?自己去開店就知道風險有多高」、「夜市很賺的也就少數幾個攤販，很多是高營業額但高租金成本」、「問題是你隱藏收入的人很難貸款阿，不貸款要怎麼開槓桿？」。（編輯：潘毅）