泡水洗新筷子！媽見「整盆染色」臉綠了 內行曝正確解法
不少人只要買了新衣服、餐具等，都習慣先清洗一遍才使用；對此，就有一名女網友表示自己買了新的筷子，想說先拿去泡水，豈料竟然大褪色，讓她不知如何是好，貼文一出，網友們也紛紛給出建議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 15:43:39
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，並且PO出一張圖片，只見照片中有許多筷子泡在水裡，可是水的顏色竟然被染成暗紅色，就跟筷子的顏色差不多，這也讓原PO嚇得直呼「新買的筷子居然褪色了，該怎麼辦」？
貼文一出，掀起熱議，「筷子是硬木居多，檀類的木料，有的本身就有顏色，用鹽水煮過自然陰乾三天再擦上橄欖油一樣自然陰乾即可」、「做其他的使用，但決不接觸食」、「木筷子本來就會有木頭色啊？天然木頭拿去泡水也會讓水變成木頭色的」、「很多植物本來就是天然染劑...泡水脫色很正常，除非有刺鼻的味道，木製品嬌貴，不適合泡水或水煮烘乾」。
其中，還有不少網友建議，「我家都用不鏽鋼的」、「還是不鏽鋼的實在些。公筷就用夾子方便些」、「換不繡鋼的比較安全」、「建議不繡鋼安全又衛生」、「丟了吧！建議改用不鏽鋼筷子」、「我們家都用不鏽鋼材質的筷子，已經從我結婚一直用到小孩已經16歲」、「不鏽鋼比較好用」。（編輯：郭佩蓉）