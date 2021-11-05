迴轉壽司「最值得拿的品項」是啥？網一面倒喊它：很懂吃
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往消費。對此，就有網友到迴轉壽司拿取1品項，卻好奇是否不太值得，反而引來老饕大讚直呼「懂吃！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 16:44:21
原PO於PTT八卦板上指出，某日到迴轉壽司享用晚餐，「不知道為什麼，心血來潮，拿了一塊玉子燒」，當他一享用後便驚嘆直言「其實不錯吃啊，我這樣是盤子嗎？有沒有這方面的八卦？」
但問題曝光後，反而引來不少人力推，「玉子燒不錯，沾一點點醬油更好吃」、「好吃，我也會拿」、「還好吧，這麼方你在家做得出來嗎？」、「懂吃欸」、「我也喜歡，別家迴轉都只給一小塊還要配飯」；甚至有老饕推薦其他美食，「甜的很好吃，跟豆皮壽司我都會拿」、「好吃，海帶絲也不錯」、「生薑最好吃吧」、「黃瓜捲不錯吃CP值很高啊」。
然而亦有鄉民搖頭直言，「誰要拿那種東西」、「甜的我不行」、「我不碰玉子燒，又冰又塌難吃」；不過也有人緩頰，認為吃得開心才最重要，不需在意CP值等問題，「自己爽吃就好了，不用理那些窮酸發言」、「好吃啊！不用管那些人說的話」、「好吃就好，一盤也才多少，幹嘛那麼在意」。（編輯：陳雅雲）