新人被罵到提離職！前輩著急慰留 內行戳破「殘酷內幕」
工作遇到不適合的環境時，多數人都會萌生離職的念頭。不過就有位女網友感慨，自己明明還是新人，想要離職卻不斷被同事慰留，詳細過程曝光，立刻有過來人戳破其中「殘酷內幕」以及真實的考量。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 17:15:16
原PO在論壇Dcard上發文提到，「最近工作壓力大到決定提出離職，但是同事一直拼命挽留我這個新人。老闆、主管就算了，可能覺得要重新找人很麻煩之類的，但我不解的是為啥公司裡的同事也一直叫我不要離職？明明我們只是完全不熟的同事關係，就連不同部門的同事也開始拼命找話題跟我聊天」。
原PO無奈表示，會想離職是因為公司案件量很大，而自己工作速度較慢，常常拖累大家的進度，也常因此被責備，沒想到一說要走，「每個人都開始紛紛關心我，開始打悲情牌，一直叫我不要離職，我真的很問號？嫌棄我又不讓我走到底是什麼意思？」
貼文曝光後，立刻有不少內行戳破背後內幕「好不容易把鳥事往你身上推，正要開始擺老你就跑了，很不方便」、「因為不想接你的工作啊」、「你走了他們薪水不會變多但工作會變多，當然是勸你不要走啊」、「因為你走了就沒人扛屎，接下來就輪到他們要扛了」、「你走了，你的工作他們就要接手做、沒人可以罵、沒人幫他們背鍋了」。（編輯：潘毅）